Finał akcji Caritas "Tornister pełen uśmiechów"

Około tysiąca uczniów odebrało w niedzielę w Przemyślu wyprawki szkolne podczas finału 10. edycji ogólnopolskiej akcji Caritas Polska „Tornister pełen uśmiechów”. Wśród plecaków z wyposażeniem było 13 przygotowanych przez parę prezydencką RP.

Na krótkim filmie opublikowanym w internecie przez Caritas Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda „z wielkim uznaniem” witają kolejną akcję Caritas Polska „Tornister pełen uśmiechów” i dziękują za „tę znakomitą inicjatywę, która wyzwala w ludziach dobro, solidarność i chęć dzielenia się z innymi”.

Cieszymy się, że możemy do niej dołączyć, przekazując wyprawki szkolne dzieciom z różnych miejscowości z całej Polski oraz polskich rodzin na Ukrainie” - mówiła pierwsza dama. To wspaniali, utalentowani młodzi ludzie, którzy w przyszłości - jestem o tym przekonany - odniosą sukcesy i zrealizują swoje największe marzenia - dodał prezydent.

Jak zaznaczyła Agata Kornhauser-Duda, biorąc udział w tej akcji, możemy wesprzeć wielu uczniów i pokazać w ten sposób, jak bardzo w nich wierzymy.

Chcemy, żeby z radością i entuzjazmem mogli rozpocząć nowy rok szkolny. Niech wszystkie tornistry w polskich szkołach będą zawsze pełne uśmiechów. Dziękujemy Caritas Polska i wszystkim zaangażowanym w to wartościowe przedsięwzięcie, a uczniom życzymy dobrego roku szkolnego - przekazała para prezydencka.

W akcję włączył się także jak co roku przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki - poinformowało PAP biuro prasowe KEP.

W czasie niedzielnego finału na Rynku Starego Miasta w Przemyślu plecaki z wyposażeniem odebrało około tysiąca uczniów. Wręczał je dyr. Caritas Polska ks. Marcin Iżycki. W tornistrach znalazły się m.in. zeszyty, piórniki, kredki, flamastry, długopisy, ołówki, plastelina.

W nowym roku szkolnym najważniejsze jest wasze zdrowie, miłość rodziców i dobre warunki do rozwoju. I to jest nasza wielka troska - powiedział w niedzielę w Przemyślu do uczniów ks. Iżycki.