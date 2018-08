Kolejne 144 mieszkania w ramach Mieszkania Plus

Do końca roku w ramach programu Mieszkanie plus do użytkowania trafią 144 mieszkania. W Kępnie w ramach inwestycji wybudowane zostanie także przedszkole.

W ramach rządowego programu oddano już 444 mieszkania. Pod koniec maja w Białej Podlaskiej oddano do użytkowania 186 lokali. Jak poinformowała prezes zarządu Zakładu Gospodarki Lokalowej w Białej Podlaskiej Bernadeta Puczka, „w 126 lokalach już trwa normalne życie”, do pozostałych wprowadzają się rodziny. Prezes przypomniała, że mieszkańcy nie płacą czynszu do końca wakacji. „Mogą na przykład przeznaczyć zaoszczędzone pieniądze na urządzenie domów” - dodała.

W gminie Jarocin, na trzech osiedlach, oddano już 258 mieszkań, a kolejne 108 ma być gotowych do końca roku.

Na wrzesień br. zaplanowano także oddanie 36 mieszkań w Kępnie (wielkopolskie). Na parterze jednego z budynków będzie funkcjonowało przedszkole, które zostanie uruchomione 1 września. W drugim budynku powstaną dwa odrębne lokale użytkowe, do wynajmu dla zainteresowanych na prowadzenie działalności gospodarczej.

W 2019 r. mają być oddane domy m.in. w Wałbrzychu, Gdyni i Kępicach (pomorskie).

W Gdyni firma ISN przygotowuje na zlecenie BGK Nieruchomości 172 mieszkania, zlokalizowane w sześciu domach. Wszystkie budynki mają zostać oddane inwestorowi do końca maja 2019 roku.

W pierwszym kwartale 2019 roku planowane jest oddanie 215 lokali budowanych w ramach programu Mieszkanie plus w Wałbrzychu. Nabór ma zostać ogłoszony już we wrześniu br.

W Kępicach 42 mieszkania mają zostać oddane do czerwca 2019 roku. Projekt nowych budynków (uzgodniony z konserwatorem zabytków) będzie nawiązywał do starej zabudowy miasta. Będą to budynki jednopiętrowe z mieszkaniami dwu- i trzypokojowymi.

Mieszkanie Plus to zbiór działań podejmowanych przez rząd, zmierzającym do zwiększenia inwestycji w dostępne cenowo mieszkania w sektorze prywatnym, samorządowym i rządowym. Istotnym elementem programu są zmiany w prawie, służące usprawnieniu realizacji inwestycji mieszkaniowych, zwiększeniu dostępności gruntów pod budowę mieszkań i pozyskaniu przez inwestorów dodatkowego kapitału.

Od stycznia 2019 roku, wzorem zamożniejszych państw UE, niżej uposażonym najemcom będą przysługiwać również dopłaty do czynszów najmu, w tym również najmu z opcją dojścia do własności.

Oprócz zmian w prawie, mających stworzyć dla realizacji inwestycji, utworzony został wehikuł inwestycyjny, nazwany Funduszem Sektora Mieszkań dla Rozwoju. Aktywami Funduszu zarządza BGK Nieruchomości. Fundusz na zasadach komercyjnych inwestuje w nowe projekty mieszkaniowe - zarówno w małych, jak i dużych miastach.

W tej chwili Fundusz prowadzi analizy lokalizacji zgłoszonych przez samorządy, spółki Skarbu Państwa oraz podmioty prywatne, które łącznie umożliwiają budowę ponad 100 tys. mieszkań o łącznej wartości ponad 20 mld zł.

PAP/ as/