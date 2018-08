2,4 mld złotych na wynagrodzenia

W budżecie na 2019 rok fundusz wynagrodzeń zwiększy się o inflację, czyli 2,3 proc.; to pozwoli rozdysponować wśród pracowników ok. 2,4 mld zł - zapowiedziała w poniedziałkowym wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej” minister finansów Teresa Czerwińska.

Wywiad szefowej MF poświęcony jest projektowi budżetu na 2019 rok, którym w tym tygodniu ma się zająć Rada Ministrów.

Czerwińska zapowiada m.in. wzrost nakładów na naukę o ponad 700 mln zł, wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 5 proc., czyli ok. 1,8 mld zł. Mówi też, że w przyszłorocznym budżecie rząd założył wzrost we wpływach z podatków o ok. 5 proc.

Pytana o zmiany podatkowe Czerwińska zapowiada, że jesienią MF wyśle do konsultacji projekt ustawy „związany ze stawkami VAT i ich matrycą”. „Główna stawka 23 proc. w przyszłym roku pozostanie bez zmian i tak założyliśmy w projekcie ustawy budżetowej” - zapowiada.

Czerwińska przyznaje, że na obecny rok rząd założył wzrost PKB o 3,8 proc., choć dziś „wiele ośrodków analitycznych i Komisja Europejska szacują go na znacznie wyższym poziomie”, a w pierwszych kwartałach wzrost wyniósł ponad 5 proc.

„Na przyszły rok nasz wariant wzrostu również będzie konserwatywny. Koniunktura jest obecnie szczytowa, ale według nas wszystko wskazuje, że z tego schodzimy” - mówi „DGP” szefowa MF.

„Dlatego w tym roku 3,8 proc. wzrostu z pewnością zostanie przekroczone, ale nie sądzę, żebyśmy zobaczyli go na 5-proc. poziomie. 3,8 proc. na przyszły rok jest naszym zdaniem ostrożnym założeniem” - dodaje minister finansów.

Mówiąc o deficycie sektora finansów Czerwińska przyznaje, że w tym roku deficyt będzie na poziomie roku 2017 (1,7 proc. PKB), choć wyraża nadzieję, „że po uwzględnieniu pewnych wydatków okaże się on niższy niż 1,7 proc.”

