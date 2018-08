Rolnik sprzeda produkty sam

Zaraz po wakacjach Sejm powinien przyjąć ustawę, zakładającą rozszerzenie możliwości bezpośredniej sprzedaży przez rolników ich produktów - zapowiedział w poniedziałek w „Sygnałach Dnia” w Polskim Radiu minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

Ma ona umożliwić, jak dodał, uzyskiwanie przez rolników wyższych cen i uniknięcie sytuacji, że „w łańcuchu od pola do stołu” kilku pośredników i przetwórców nakłada na produkty rolne swoje marże, w efekcie czego „rolnikowi niewiele zostaje”.

Stąd, mówił szef MRiRW, zostanie „rozszerzona możliwość sprzedaży bezpośredniej z gospodarstw tego wszystkiego, co rolnicy wytwarzają lub przetwarzają w gospodarstwach”. „Chodzi o to, by rolnicy jak najwięcej żywności sprzedawali bezpośrednio” - powiedział Ardanowski. „Zaraz po wakacjach Sejm się tym zajmie, nie widzę problemu, by tego szybko nie przyjął” - dodał.

Minister rolnictwa mówił, że jego „ambitnym planem” jest to, by „przynajmniej główny szkielet planu dla rolnictwa wszedł w życie jak najszybciej”. „Są przygotowane projekty ustaw, o paliwie, o sprzedaży bezpośredniej i kolejne, o zwiększeniu (możliwości) kontroli dla UOKiK znakowania żywności, by wyeliminować fałszywą żywność, która wchodzi do Polski i jest przepakowywana w polskie opakowania” - wymieniał.

„To będzie wszystko przyjmowane przez Sejm na pierwszych posiedzeniach po wakacjach, czyli od połowy września” - zaznaczył Ardanowski.

PAP/ as/