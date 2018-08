Dobry start programu Dobry Start

Do 10 sierpnia wypłacono rodzinom ponad 848 tys. świadczeń z programu „Dobry start” - poinformowała w poniedziałek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Samorządy wypłaciły z programu „Dobry Start” ponad 254 mln zł.

Wnioski o wypłatę 300 zł wyprawki szkolnej w ramach programu „Dobry start” można składać on-line od 1 lipca przez portal informacyjno-usługowy Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Od 1 sierpnia jest to także możliwe drogą tradycyjną - w urzędzie lub pocztą.

Minister podkreśliła w TVP Info, że pierwsze wypłaty wyprawki szkolnej rozpoczęły się już w lipcu. „Teraz te płatności pewnie będą narastały lawinowo, bo rodzice potrzebują wypłat. Wypłaciliśmy ponad 254 mln zł” - poinformowała. Zastrzegła jednak, że dane pochodzą z 10 sierpnia. „Pewnie te wypłaty będą zwielokrotnione” - dodała.

Szefowa MRPiPS zwróciła uwagę, że złożono ponad 2 mln wniosków o wypłatę świadczenia z programu „Dobry start”, z tego 1 mln 300 tys. złożono drogą internetową.

Minister przypomniała, że aby otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek. „Trzeba zrobić to do 30 listopada. Jest ono przyznawane niezależnie od dochodu. Wsparcie może trafić do 4,6 mln uczniów” - wyjaśniała.

PAP/ as/