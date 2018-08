Do porozumienia ws. Brexitu wciąż jeszcze daleko

Unijny komisarz ds. ekonomicznych i finansowych Pierre Moscovici oświadczył , że do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej „teoretycznie” może jeszcze nie dojść. Zastrzegł jednak, że najpewniej Brexit stanie się faktem.

Moscovici wypowiadał się w radiu France Inter w kontekście inicjatywy współwłaściciela marki odzieżowej Superdry. Zaoferował on milion funtów na kampanię, która miałaby przekonywać, by po wypracowaniu ostatecznego porozumienia o Brexicie między Londynem a Brukselą, w kraju ponownie przeprowadzić referendum w sprawie wyjścia Zjednoczonego Królestwa ze Wspólnoty.

Zapytany, czy jest szansa, że do Brexitu nie dojdzie, Moscovici odpowiedział:

Teoretycznie jest. To Brytyjczycy, którzy sami podjęli decyzję o wyjściu (z UE), sami muszą ostatecznie zdecydować, czy to zrobią, czy nie oraz jak to zrobią”. „Niemniej jednak prawdopodobieństwo Brexitu wciąż jest bardzo duże, ponieważ ludzie w tej sprawie głosowali, odbyło się referendum” - dodał komisarz.