Kłopoty spółek Czarneckiego

To nie wygląda dobrze. Kurs Idea Banku spada o blisko 25 proc., także Getin Noble Bank i Getin Holding tracą po blisko 10 proc. Rynek znowu stracił kolejną dozę zaufania w stosunku do firm, w których główną rolę gra znany inwestor Leszek Czarnecki.

Powodem, dla którego Idea Bank spada tak mocno, jest komunikat, ogłoszony przez spółkę w czasie długiego weekendu, dotyczący odpisów i rezerw. Okazało się, że Idea Bank zdecydował się na zawiązanie rezerw na kwotę – łącznie – 174 mln zł w związku z możliwymi roszczeniami, dotyczącymi afery GetBacku.

To nie wszystko, bo w tym samym komunikacie jest mowa o tym, że Idea Bank „powziął informację” o konieczności dokonania korekt, które obciążą kapitały własne spółki na 145 mln zł na poziomie skonsolidowanym oraz na 164 mln zł na poziomie jednostkowym.

To nie wszystko. GetBack zdecydował się na dokonanie odpisu aktualizującego inwestycję w TaxCare, który w III kwartale obniży wyniki spółki o 144 mln zł.

Nic dziwnego, że informacje o odpisach i rezerwach wartych – łącznie – ponad 460 mln zł dość mocno zdenerwowała inwestorów. A ci już i tak mają powody do złości, bo wycena Idea Banku w ciągu ostatniego roku spadła o ponad 80 proc.

Inne spółki kontrolowane przez Czarneckiego również tanieją, jednak nie w takim stopniu jak Idea Bank. Trudno powiedzieć, czy ta przecena bierze się stąd, że bank ma aż tak poważne kłopoty. Być może to po prostu efekt niechętnego stosunku rynku do fuzji banku z Getin Noble Bankiem, o przymiarkach do której oba banki poinformowały niedawno.