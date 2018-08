Niemiecka prasa: Dialog z Rosją z konieczności

Dialog z Rosją prowadzony przez Niemcy z konieczności i bez zabiegania o względy - tak niemiecka prasa komentuje sobotnie spotkanie kanclerz Angeli Merkel z Władimirem Putinem. Porozumienie utrudniają liczne sporne kwestie - podkreślają gazety.

Jak należy odnosić się do prezydenta Rosji, który jest odpowiedzialny za wojny w Syrii i na Ukrainie, którego armia bombarduje zamieszkane obszary w Syrii i ochrania zbrodniarza wojennego Baszara el-Asada, na którego konto idą hakerskie ataki mające podkopywać system demokratyczny w krajach Zachodu? - zastanawia się „Tagesspiegel”, oceniając, że jest to „jedno z kluczowych pytań europejskiej polityki zagranicznej”.

Jak pisze berliński dziennik, w przeciwieństwie do szefowej MSZ Austrii Karin Kneissl, która „postanowiła przymknąć na to wszystko oko i zaprosić Putina na swoje wesele”, kanclerz Niemiec Angela Merkel pokazała, że „można prowadzić z Putinem rozmowę, nie podlizując mu się”. Spotkanie Merkel i Putina w Meseburgu pozbawione było protokolarnych honorów, a kanclerz „jednoznacznie pokazała, że prowadzi dialog z Putinem, bo nie ma innego wyjścia”.

Jednak „postawa Merkel wobec Kremla nie jest w żadnym razie prostolinijna”. Jako największy błąd Merkel w tym kontekście „Tagesspiegel” wskazuje jej poparcie dla budowy gazociągu Nord Stream 2; odnotowuje, że obecnie kanclerz „próbuje ograniczyć (wynikające z tego) szkody i chce zapobiec sytuacji, w której Moskwa mogłaby wkrótce przestać przesyłać gaz przez Ukrainę”.

Oglądaj też telewizję wPolsce.pl:

Według „Tagesspiegla” przejawem „prowincjonalnego myślenia” są postulaty o „powrót do normalności w relacjach z Kremlem”.

W Niemczech do znudzenia powtarzane jest zdanie, że bez Rosji nie da się rozwiązać międzynarodowych konfliktów. Dotyczy to jednak przede wszystkim tych konfliktów, które Kreml sam rozpoczął lub które podsycał. Powinni przemyśleć to szczególnie ci w Niemczech, którzy sami najchętniej zaprosiliby Putina do tańca - podsumowuje gazeta.