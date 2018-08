PKN Orlen planuje budowę systemu blendingu ropy

PKN Orlen ogłosił zapytanie ofertowe na budowę do 2020 r. w swoim płockim zakładzie systemu blendingu ropy naftowej z trzema zbiornikami po 50 tys. metrów sześc. każdy do magazynowania surowca. Oferty w postępowaniu można zgłaszać do 7 września - podała w ogłoszeniu spółka.

Jak wyjaśnił PKN Orlen, na podstawie przeprowadzonego postępowania RFI, spółka planuje wybrać oferentów, do których wysłane zostanie zapytanie RFP, zawierające szczegółowy zakres techniczny do sporządzenia ofert.

PKN Orlen podał w ogłoszeniu, że wyłonienie oferentów do udziału w drugiej turze postępowania planowane jest na początek września tego roku. Spółka, jako termin rozpoczęcia inwestycji, z dniem podpisania umowy, podała grudzień tego roku, a jako termin zakończenia prac: czerwiec - grudzień 2020 r.. Uwzględniła jednocześnie prace uzupełniające, wynikające np. z zaleceń odbiorowych, w terminie do końca maja 2021 r.

Według opisu planowanej inwestycji, który PKN Orlen zamieścił w ogłoszeniu, przedsięwzięcie dotyczyć ma budowy w zakładzie produkcyjnym spółki w Płocku trzech naziemnych, stalowych, cylindrycznych zbiorników o pojemności 50 tys. m sześc. każdy z przykryciem pływającym. Obiekty mają mieć wysokość ok. 22 m, a średnica wewnętrzna ich płaszcza wynosić ma ok. 60,5 m. Zostaną one włączone w układ podziemnych rurociągów dosyłowych ropy naftowej.

W ramach przedsięwzięcia powstać ma również niezbędna infrastruktura pomocnicza, w tym drogi, estakady dla rurociągów, połączenia zbiorników z rurociągami dosyłowymi i instalacjami produkcyjnymi, pompownia technologiczna i sterownia oraz monitoring.

PKN Orlen wyjaśnił, że gatunki surowca zgromadzone w trzech nowych zbiornikach podlegać będą mieszaniu - blendingowi, w związku z czym planowana jest budowa dwóch mieszaczy. Spółka podała przy tym, że model mieszania zapewni m.in. „możliwość blendingu trzech gatunków rop z trzech zbiorników” i oparty będzie na analizach on-line surowca.

PKN Orlen to największy podmiot branży rafineryjno-petrochemicznej w Polsce i jeden z największych tego typu w Europie. Zakład główny spółki, największy w kraju kompleks rafineryjno-petrochemiczny, znajduje się w Płocku. Moc przerobowa tamtejszej rafinerii to 16,3 mln ton ropy rocznie.

Grupa kapitałowa Orlen zarządza sześcioma rafineriami o łącznych zdolnościach przerobu surowca na poziomie 35,2 mln ton w ciągu roku - oprócz Płocka, to rafinerie: w Trzebini i Jedliczu na terenie Polski, a także w Czechach - w Litvinowie i Kralupach oraz w Możejkach na Litwie, gdzie działa spółka Orlen Lietuva - to jedyna rafineria w krajach bałtyckich.

Jak informował wcześniej PKN Orlen, jest on przygotowany technologicznie do przerobu ponad 80 różnych gatunków ropy naftowej z całego świata. Dostawy surowca do swych rafinerii koncern zapewnia poprzez długoterminowe umowy z Saudi Aramco, Rosneft Oil Company i Tatneft Europe, a pozostałe wolumeny zabezpiecza w postaci kontraktów terminowych z różnych kierunków, m.in. z Norwegii, Wielkiej Brytanii, Iranu, Nigerii, Wenezueli i USA.

Blendowanie różnych gatunków ropy pozwala na uzyskanie oczekiwanych parametrów surowca, a w efekcie produktów powstałych z jego przerobu.

SzSz (PAP)