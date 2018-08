Nowy projekt CD Projekt

CD Projekt objął większościowy pakiet udziałów w spółce Spokko. Nowa spółka Grupy CD Projekt będzie realizowała nieogłoszony jeszcze projekt na urządzenia mobilne.

Grupa udostępni nowej spółce m.in. prawo do wykorzystywania posiadanego IP oraz dostęp do zaplecza twórczego i biznesowego studia CD Projekt Red. Pozostałe przypadną na kluczowe osoby odpowiedzialne za proces produkcji i koncepcję projektu - czytamy.

Jak wynika z komunikatu, nowy projekt jest związany z jedną z marek Grupy CD projekt.

Znamy ludzi stojących za Spokko od ładnych kilku lat. Przyszli do nas z ciekawym pomysłem opartym na jednej z naszych marek, w który postanowiliśmy się zaangażować kapitałowo. Chcemy wnosić do naszego biznesu świeże pomysły i rozwiązania, a to, co planuje ekipa Spokko jest dla nas zupełnie nowym obszarem twórczym. Nowe studio będzie w dużej mierze niezależne. Chcemy, żeby miało własną tożsamość i przestrzeń kreatywną, oczywiście kierując się filozofią, leżącą u podstaw działania Grupy CD Projekt - powiedział prezes Adam Kiciński.