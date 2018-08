Poczta Polska inwestuje w sieć logistyczną

Poczta Polska otworzyła magazyn ekspedycyjno-rozdzielczy przesyłek paletowych przy ul. Św. Teresy 105 w Łodzi. To kolejny element nowej sieci logistycznej Poczty Polskiej, która ma zapewnić spółce dynamiczny rozwój na krajowym i międzynarodowym rynku logistyki, podała Poczta.

Magazyn powstał w kompleksie logistycznym Sistema Poland. Z nowego magazynu, o powierzchni 2 tys. m2, będą dystrybuowane przesyłki paletowe.

Budowa nowej architektury logistycznej Poczty Polskiej, w tym centralnego węzła logistycznego będzie wiązała się z miliardowymi inwestycjami i to w ciągu kilku lat. Są to konieczne inwestycje, dzięki którym spółka może stać się kluczowym operatorem logistycznym w Europie Środkowo-Wschodniej, wyspecjalizowanym w obsługiwaniu rynku eCommerce i logistyki międzynarodowej - powiedział członek zarządu Poczty Polskiej Paweł Skoworotko, cytowany w komunikacie.

Spółka chce wybudować do 2022 roku centralny węzeł, który ma obsługiwać międzynarodowy handel e-commerce, m.in. w ramach współpracy Poczty z Chinami i rozwijającym się Nowym Jedwabnym Szlakiem. Wraz z rozbudową elementów infrastruktury logistycznej Poczty Polskiej pojawią się inwestycje w systemy informatyczne i flotę pojazdów. W tym roku spółka uruchomi także nowy sorter paczkowy w Zabrzu, który obsłuży ok. 2,5 mln paczek miesięcznie.

Poczta przypomniała, że w ostatnich miesiącach otworzyła nową halę w Olsztynie oraz Koszalinie. Spółka konsekwentnie realizuje strategię rozwoju, rozbudowując infrastrukturę logistyczną oraz sieć placówek.

Rozwój sieci logistycznej to odpowiedź Poczty Polskiej na bardzo duże wzrosty zagranicznych przesyłek eCommerce, zwłaszcza z Poczty Chińskiej. Porównując pierwsze półrocze 2018 r. do analogicznego okres roku ubiegłego - wzrost ten wyniósł ok. 15 proc. dla wszystkich rodzajów przesyłek - czytamy w komunikacie.