Niemcy wyjątkowo łagodni dla morderców z ISIS

Sąd w Hamburgu skazał w poniedziałek 29-letniego Czeczena na cztery lata więzienia za członkostwo w Państwie Islamskim (IS). Według aktu oskarżenia Czeczen w 2014 r. wyjechał z Bremy do Turcji, a stamtąd do Syrii, gdzie dołączył do bojowników IS.

Materiał dowodowy obejmował zdjęcia i nagrania wideo, pokazujące Czeczena w konwoju IS, zmierzającym do kurdyjskiego miasta Kobane na północy Syrii, przy granicy z Turcją.

Ranny w nogę, Czeczen powrócił w 2015 r. do Bremy. Agencja dpa odnotowuje, że oskarżony sam rozpoznał się na nagraniach wideo i zdjęciach, ale że nie udowodniono mu, że brał udział w walkach.

Określając wymiar kary, sąd w Hamburgu uwzględnił wcześniejsze konflikty Czeczena z prawem: mężczyzna był dwukrotnie skazywany przez sądy w Bremie za inne przestępstwa - informuje dpa, nie podając szczegółów.

Orzeczona w poniedziałek kara jest zgodna z tym, co postulował prokurator. Obrona domagała się uniewinnienia i zapowiada apelację.

SzSz (PAP)