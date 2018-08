Czarnecki stracił setki milionów

Handel na GPW jeszcze się nie skończył, ale jest mała szansa, aby Leszek Czarnecki zaliczył ten dzień do udanych. Należące do niego spółki sporo straciły na wycenie, on zaś stracił sporo pieniędzy.

Najgorzej wygląda sytuacja Idea Banku, który dzisiaj potaniał o ponad 26 procent. Spadek nastąpił już z rana, a potem przecena pogłębiała się, choć znacznie wolniej. W efekcie z kapitalizacji spółki ubyło prawie 120 mln zł, zaś Leszek Czarnecki oraz spółki przez niego kontrolowane, posiadające udziały w Idea Banku, straciły blisko 100 mln zł.

W dół poszła także wycena Getin Noble Banku, który potaniał o blisko 11,5 proc. To oznacza, że jednego dnia ze spółki wyparowało prawie 100 mln zł wartości. Leszek Czarnecki, który poprzez kilka podmiotów kontroluje 60 proc. akcji banku, stracił więc blisko 60 mln zł.

Na domiar złego, mocno potaniały też akcje Getin Holdingu, które straciły w ciągu dzisiejszego dnia blisko 1/5 swojej wartości. Jako że Czarnecki ma w swoich rękach – pośrednio lub bezpośrednio – blisko 55 proc. akcji, to jego dzisiejsza strata na tych papierach to ok 42 mln zł.

Łącznie na tych trzech spółkach znany inwestor stracił dzisiaj ok. 200 mln zł. Wprawdzie do zamknięcia handlu zostało jeszcze nieco czasu, ale nie widać zbyt wielu chętnych do kupowania tych walorów.