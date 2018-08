Rekordowa liczba inwestycji MŚP

Drugi kwartał 2018 roku był rekordowy, jeśli chodzi o liczbę, finansowanych z Planu Junckera, nowych inwestycji małych i średnich firm - wynika z informacji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Według najnowszych danych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z tak zwanego „małego okna”, czyli pieniędzy z Planu Junckera na inwestycje dla małych i średnich firm, skorzystało do tej pory 12 726 przedsiębiorców z Polski (dane z końca czerwca 2018 roku).

To największy przyrost kwartalny od początku wdrażania Planu Junckera w Polsce, czyli od czerwca 2015 r. - poinformował, cytowany w komunikacie, minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Dodał, że na koniec marca 2018 r. było nieco ponad 10,5 tysiąca inwestycji małych i średnich firm, a przez trzy miesiące przybyło ich prawie 2,2 tysiąca.

Zdaniem ministra te dane dają powody do optymizmu, jeśli chodzi o rosnący udział funduszy zwrotnych w ramach środków unijnych.

Rola dotacji maleje w każdym kolejnym budżecie unijnym. Plan Junckera jest więc papierkiem lakmusowym, który pokazuje nam, że polscy przedsiębiorcy są do tego przygotowani - ocenił Kwieciński.

Według danych Komisji Europejskiej z czerwca tego roku, dzięki Planowi Junckera w Polsce zostaną uruchomione inwestycje małych i średnich firm łącznie na kwotę 13 miliardów złotych. To oznacza, że Polska zajmuje siódmą pozycję w Unii Europejskiej w tzw. „małym oknie” Planu Junckera.

Pieniądze na „małe okno” dzielone są przez krajowe banki i instytucje finansowe, na podstawie porozumień z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym. W Polsce są to w tej chwili: Bank Gospodarstwa Krajowego, PKO Leasing S.A., POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A., CVI Dom Maklerski, Nest Bank S.A, Bank Pekao S.A. Jesienią do tego grona dołączą kolejne instytucje.

Z Planu Junckera finansowane jest też tak zwane „duże okno”. Są to fundusze dla dużych inwestycji infrastrukturalnych o wartości ponad 100 milionów złotych i innowacyjnych projektów wartych więcej niż 30 milionów złotych. W naszym kraju z „dużego okna” finansowane są inwestycje rządowe, w tym głównie spółek Skarbu Państwa, samorządowe i prywatnych przedsiębiorstw. Pieniądze przyznaje bezpośrednio Europejski Bank Inwestycyjny (EBI).

W lipcu EBI zatwierdził pięć nowych polskich projektów, co oznacza, że liczba zatwierdzonych inwestycji wzrosła z 29 do 34. Osiem z nich to przedsięwzięcia rządowe, 10 - to samorządowe i 16 - prywatne.

Nowe projekty zatwierdzone przez EBI to m.in.: „Program Rewitalizacji Wałbrzycha” o wartości 245 mln zł, (ok. 120 mln zł z Planu Junckera); „Rozbudowa i modernizacja sieci dystrybucji energii elektrycznej” o wartości 1,7 mld zł, (ok. 748 mln zł z Planu Junckera); „Zwiększenie efektywności energetycznej i cieplnej w Opolu” o wartości 256 mln zł, (ok. 120 mln zł z Planu Junckera).

PAP SzSz