Mieszkanie plus: Ruszyła budowa w Katowicach

Rozpoczęła się budowa osiedla Nowy Nikiszowiec, powstającego w Katowicach w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. Formą zabudowy i użytymi materiałami będzie nawiązywać do pobliskiego zabytkowego osiedla górniczego Nikiszowiec.

To najbardziej malownicze, najlepiej zachowane i zamieszkane do dziś osiedle robotnicze z początków XX wieku. Tworzy je kompleks połączonych ze sobą budynków z charakterystycznej czerwonej cegły, skupionych wokół centralnego placu z neobarokowym kościołem św. Anny. Osiedle, znane m.in. z licznych filmów o Górnym Śląsku, od 2011 r. ma status Pomnika Historii.

Stary Nikiszowiec jest legendą, wizytówką Katowic. To coś, co istnieje w świadomości każdego architekta jako ikona tego miejsca. Traf chciał, że działka pod zabudowę w ramach programu Mieszkanie Plus jest położona w sąsiedztwie, w ten sposób architektura starego Nikiszowca stała się dla nas inspiracją - powiedział architekt i wspólnik w pracowni 22Architekci, która przygotowała koncepcję nowego osiedla, Aleksander Drzewiecki.

Musieliśmy bardzo kreatywnie podejść do projektowania, aby mimo niewysokiego budżetu uzyskać wartość architektoniczną i zachować nawiązanie do tej tradycyjnej zabudowy - dodał.