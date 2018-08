WIG20 w poniedziałek na plusie

Poniedziałkową sesję WIG20 zakończył wzrostem. Na szerokim rynku znaczna przecena dotknęła walory Getin Holding, Getin Noble oraz Idea Bank. Zwyżkowała natomiast wycena m.in. Vivid Games oraz 11 bit studios

Na zamknięciu poniedziałkowej sesji WIG20 wzrósł o 0,8 proc., do 2.236,1 pkt., WIG poszedł w górę o 0,4 proc. i wyniósł 58.371 pkt.

Pod kreską sesję zakończyły mWIG40 (-0,3 proc.) oraz sWIG80 (-0,8 proc.) i wyniosły kolejno 4.225,97 pkt. i 12.705,5 pkt.

Obroty na szerokim rynku wyniosły 646 mln zł, z czego blue chipy wygenerowały 445 mln zł.

Wśród komponentów WIG20 najmocniej wzrósł kurs CD Projektu (+3,4 proc., do 210 zł). CD Projekt powołał nową spółkę, Spokko, która będzie realizowała nieogłoszony jeszcze projekt na urządzenia mobilne. CD Projekt objął w Spokko większościowy pakiet udziałów, a pozostałe mają przypaść osobom odpowiedzialnym za proces produkcji i koncepcję projektu.

Najmocniej spadł kurs PGE (-4,4 proc.), wyznaczając nowe historyczne minima (8,58 zł).

Mocno wzrosła wycena Vivid Games, aż o 16,7 proc., do 3,99 zł za akcję. Podrożały także walory 11 bit studios (+3,4 proc., do 460 zł).

11 bit studios podało w komunikacie, że planuje wydać wersję gier „This War of Mine”, „Beat Cop”, „Moonlighter” oraz „Children of Morta” na konsolę Nintendo Switch. Pierwsza gra, „This War of Mine”, ma trafić na Nintendo Switch w listopadzie 2018 roku.

We wtorek, 21 sierpnia, w Kolonii rozpoczną się Gamescom 2018 - jedne z największych targów gier na świecie. Spośród polskich przedstawicieli tej branży zaprezentują się m. in. CD Projekt, 11 bit Studios, Vivid Games, CI Games, czy PlayWay.

W poniedziałek zniżkowały kursy CI Games (-6,5 proc. do 1,44 zł) oraz PlayWaya (-2,5 proc., do 158,5 zł).

Poniedziałek nie był dobrym dniem dla trzech spółek, w których większościowym akcjonariuszem jest Leszek Czarnecki - Idea Banku (-28,5 proc.), Getin Holdingu (-23,1 proc.) oraz Getin Noble (-13,8 proc.).

Jak poinformował Getin Holding w komunikacie, rezerwy i odpisy Idea Banku obciążą skonsolidowany wynik finansowy grupy Getin Holding za II kwartał 2018 roku łącznie na 318 mln zł, w tym skonsolidowany wynik finansowy grupy przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej kwotą 173 mln zł.

O 4 proc. wzrósł kurs Play, który wysokością obrotów (58 mln zł) ustąpił jedynie największemu polskiemu bankowi, PKO BP (65 mln zł).

O 61,6 proc. podrożały akcje Krezusa, po informacji, że Krezus ma zgodę prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji w drodze przejęcia Walcowni Metali Dziedzice. W styczniu 2018 roku Krezus podpisał z Boryszewem list intencyjny ws. zakupu 100 proc. akcji Walcowni za około 160 mln zł.

Cognor spodziewa się w III kwartale tego roku dobrego wyniku EBITDA, ale niższego niż osiągnięty w drugim kwartale. W II kwartale Cognor miał 62,1 mln zł EBITDA wobec 32,8 mln zł rok wcześniej. Kurs spółki wzrósł o 1,5 proc.

W momencie zamknięcia sesji na warszawskim parkiecie, na giełdach zachodnioeuropejskich również dominowały wzrosty. DAX rósł o 1,1 proc., CAC szedł w górę o 0,9 proc., EuroStoxx zwyżkował o 0,7 proc. Na Wall Street spośród głównych indeksów pod kreską znajdował się jedynie Nasdaq (-0,3 proc.).

PAP Biznes, mw