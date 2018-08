Kwieciński: 4,5-5 proc. wzrost PKB w III kw.

W trzecim kwartale 2018 r. oczekiwać należy solidnego wzrostu PKB, w okolicach 4,5-5 proc. - mówi minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Dodaje, że świadczą o tym m.in. opublikowane w poniedziałek dane GUS dotyczące produkcji przemysłowej

Wzrost produkcji przemysłowej w lipcu o 10,3 proc. rok do roku odczytuję, jako zapowiedź dalszego wzrostu całej gospodarki - powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Dodał, że dobre dane to efekt skutecznej realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, czego dowodem jest m.in. rosnące tempo inwestowania. Zaznaczył, że obecnie z udziałem funduszy unijnych są realizowane inwestycje o wartości 330 mld zł, z czego wkład krajowy wynosi ok. 130 mld zł.

Uruchamiane i przygotowywane są kolejne inwestycje publiczne, także te związane z budownictwem mieszkaniowym czy rozwojem sieci dróg lokalnych - powiedział minister Kwieciński.

W jego ocenie pozytywny trend utrzyma się także w drugiej części roku. Ustabilizowanie dynamiki wzrostu w okolicach 4,5 a nawet 5 proc. PKB, byłoby - jak zauważa minister - pożądane dla gospodarki.

Z jednej strony potwierdza to, że wzrost jest zrównoważony, napędzany przez trzy silniki - konsumpcję, inwestycje i eksport - z drugiej zaś - zabezpiecza przed tzw. przegrzaniem koniunktury i pozwala utrzymać gospodarkę na ścieżce trwałego rozwoju - podsumował minister.

W swoim komentarzu do danych GUS Kwieciński zauważył, że w lipcu produkcja budowlano-montażowa rosła nieco wolniej niż miesiąc wcześniej jednak rok do roku zwiększyła się o 18,7 proc. Biorąc jednak wszystkie zakończone miesiące tego roku łącznie, dynamika nadal przekracza 20 proc. a w porównaniu do okresu styczeń-lipiec ubiegłego roku wzrosła o 21,4 proc. - powiedział.

Jego zdaniem, 18,7 proc. wzrost produkcji budowlano-montażowej to nadal bardzo satysfakcjonująca dynamika, która utrzymuje się mimo trudności z dostępem do zasobów pracy oraz wzrostem jej kosztów i cen materiałów, czyli efektów ubocznych dwóch pozytywnych zjawisk: niskiego bezrobocia i inwestycyjnego przyspieszenia.

Szybko rosnący sektor budowlany daje impuls do rozwoju także wielu powiązanych z nim rodzajów działalności gospodarczej - podsumował minister, dodając, że spodziewa się, że w sierpniu dynamika utrzyma się w przedziale 16-20 proc. rok do roku.

PAP, mw