Skrót wiadomości ze spółek giełdowych - poniedziałek

PKN Orlen ogłosił zapytanie ofertowe na budowę do 2020 r. w swoim płockim zakładzie systemu blendingu ropy naftowej z trzema zbiornikami po 50 tys. metrów sześc. każdy do magazynowania surowca. Oferty w postępowaniu można zgłaszać do 7 września - podała w ogłoszeniu spółka.