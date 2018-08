Minister rolnictwa: hipokryzja ekologów!

Brak reakcji na wycinanie lasów w Bawarii jest hipokryzją ze strony ekologów - uważa minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Jak ocenił, widać wyraźnie, że w protestach przeciw wycince w Puszczy Białowieskiej nie chodziło o obronę lasów, ale o uderzenie w rząd Prawa i Sprawiedliwości

Jak przekonywał minister w poniedziałek w TVP Info, w wycince w Puszczy nie chodziło o wycięcie drzew z rezerwatu, ale o trzy nadleśnictwa gospodarcze, kiedyś utworzone przez sadzenie lasu. Drzewa te - dodał - trzeba było wyciąć, bo jest to jedyna forma walki z kornikiem drukarzem.

Było „wielkie halo”, minister środowiska Jan Szyszko był „od czci i wiary odsądzany”, a teraz się okazuje, że lasy bawarskie, czasem ładniejsze od Puszczy Białowieskiej idą pod topór, bo nie ma „zmiłuj się”, jeżeli chce się z tym walczyć, to trzeba je wyciąć - argumentował Ardanowski. - Teraz widzimy wyraźnie. To nie chodziło o żadnego kornika drukarza i obronę lasów, chodziło o uderzenie w rząd Prawa i Sprawiedliwości - ocenił minister.

Dodał, że niestety te polskie organizacje ekologiczne, cokolwiek to znaczy, wpisywały się w walkę z rządem, a nie w obronę lasów.

Jeżeli byłyby uczciwe, to światowy Greenpeace, również Greenpeace polski, ci wszyscy teraz powinni się przywiązywać do drzew w Bawarii i występować przeciwko harwesterom (ciężki sprzęt służący do wycinki drzew), nie dopuszczając ich do tych lasów - mówił szef resortu rolnictwa.