Australia: Prezydent Duda otworzył placówkę PAIH

Państwo, które likwiduje swoje placówki na świecie, cofa się, a państwo, które je tworzy rozwija się, pokazuje siłę, moc a przede wszystkim swoją ambicję - powiedział prezydent Andrzej Duda otwierając we wtorek w Sydney Zagraniczne Biuro Handlowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH).

Prezes PAIH Tomasz Pisula podkreślił, że biuro w Sydney jest już 50. placówką agencji na świecie. „Pan prezydent był z nami od samego początku. 15 miesięcy temu mieliśmy zaszczyt, że prezydent otworzył nasze pierwsze biuro w Mexico City” - mówił Pisula.

„To prawda, że od początku swojej prezydentury obiecałem wspierać te wielkie ambicje, które PAIH ma jeśli chodzi o umożliwianie polskiej ekspansji na światowe rynki” - mówił prezydent. Zaznaczył, że jeszcze będąc posłem do Sejmu oraz do Parlamentu Europejskiego „z zażenowaniem” patrzył na likwidację polskich palcówek dyplomatycznych w wielu miejscach na świecie.

„Państwo, które likwiduje swoje placówki, cofa się, a państwo, które je tworzy rozwija się, pokazuje swoją siłę, moc a przede wszystkim swoją ambicję” - podkreślił prezydent. Jak dodał, „jasne jest, że nie wszystkie ambicje udaje się zrealizować, ale kto nie jest ambitny, donikąd nie zajdzie”.

„Rozsądnie patrząc, żeby cel osiągnąć, musisz najpierw go sobie postawić i dlatego przyłączyłem się z radością do misji, którą postawi sobie m.in. pan prezes PAIH, żeby Polska przez swoje przedstawicielstwo handlowe była obecna we wszystkim najważniejszych miejscach na świecie” - powiedział Duda.

Andrzej Duda spotkał się w Sydney również z inwestorami oraz z młodymi polskimi przedsiębiorcami i start-upowcami, działającymi w Australii. W późniejszej rozmowie z polskimi dziennikarzami prezydent wyraził satysfakcję, że kolejne biuro PAIH zostało otwarte „w centrum biznesowym wielkiego australijskiego miasta”, jakim jest Sydney.

„Także moje spotkanie z wielkimi australijskimi inwestorami, którzy inwestują w Polsce, pokazuje jak bardzo wiele można zdziałać będąc otwartym na inwestycje i będąc samemu zdecydowanym, by dokonywać ekspansji na rynki międzynarodowe” - powiedział prezydent.

Zaznaczył, że podczas wizyty w Australii poza spotkaniami politycznymi, m.in. z premierem Malcolem Turnbullem czy gubernatorem generalnym Peterem Cosgorve’em, odbywa też spotkania biznesowe „zachęcając inwestorów do zainteresowania w Polsce, a zarazem pokazując, że także i Polska jest otwarta na to, by szukać możliwości inwestowania na rynku australijskim”.

Przypomniał, że z tego właśnie powodu odbywa się we wtorek w Sydney Polsko-Australijskie Forum Ekonomiczne. „Ogromnie się cieszę, że ten wielki polski biznes jest tu obecny i że jest szansa na realizację dużych kontraktów gospodarczych” - podkreślił Duda. Jak dodał, chodzi zarówno o inwestycje firm australijskich w Polsce, w tym w zakresie technologii wydobywczych, jak i o polskie inwestycje w Australii.

Wtorek jest ostatnim dniem wizyty prezydenta Dudy w Australii. Wieczorem miejscowego czasu para prezydencka udaje się do Nowej Zelandii.(PAP)