Produkcja w przemyśle znowu ze wzrostami

Wzrost produkcji przemysłowej w sierpniu będzie zbliżony do 5 proc., a budowlanej do 18 proc. - oceniają analitycy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w komentarzu do poniedziałkowych danych GUS.

Prognozy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii są bezpośrednią kontynuacją wcześniejszych prognoz Ministerstwa Rozwoju. Wynika to z faktu, że w wyniku rekonstrukcji rządu i utworzenia osobnych ministerstw: inwestycji i rozwoju oraz przedsiębiorczości i technologii - dział „gospodarka” wszedł w kompetencje tego drugiego.

Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu w lipcu 2018 roku była o 10,3 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2017 roku.

„Dynamika produkcji przemysłowej w lipcu przyspieszyła, wciąż utrzymuje się także wysokie tempo produkcji budowlanej. MPiT oczekuje, że w sierpniu tempo wzrostu produkcji przemysłowej będzie zbliżone do 5 proc., a produkcji budowlano-montażowej do 18 proc. - przy tej samej liczbie dni roboczych co w sierpniu 2017 roku” - napisano w komentarzu.

(PAP Biznes)