Płażyński chce oddać decyzje w ręce dzielnic

Kacper Płażyński, kandydat na prezydenta Gdańska wakacje poświęcił na spotkania z mieszkańcami Gdańska. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości wraz z wolontariuszami odwiedził 33 dzielnice, aby poznać problemy, z którymi muszą się zmierzyć gdańszczanie i wsłuchać się w ich postulaty. Podczas konferencji prasowej podsumował akcję „Gdańsk jest dla wszystkich”.

Jak zauważył Płażyński dla wielu osób była to możliwość, aby zaprezentować propozycje zmian, które wpłynęłyby na wyższy komfort życia mieszkańców miasta.

Kandydat na prezydenta Gdańska zapewnił również, że ta akcja to dopiero początek dialogu pomiędzy nim, a mieszkańcami.

W czasie kampanii wyborczej na pewno wrócimy do każdej z dzielnic, już z nieco inną formułą. Tymczasem zapraszamy wszystkich Gdańszczan do kontaktu za pośrednictwem strony internetowej, specjalnie do tego służącej – gdanskjestdlawszystkich.pl . Niech to będzie takie forum, w dalszym ciągu aktywne wymiany myśli między mną, między moimi wolontariuszami, między sztabem, który już wkrótce po oficjalnym rozpoczęciu kampanii wyborczej powstanie – mówił Płażyński.