Pogorszyły się nastroje gospodarstw domowych

Nastroje gospodarstw domowych uległy pogorszeniu, co może przełożyć się na spowolnienie dynamiki konsumpcji prywatnej - wynika z badania IRG SGH.

Wartość Wskaźnika Kondycji Gospodarstw Domowych IRG SGH (IRGKGD) zmniejszyła się o 6,2 pp. Wartość wskaźnika jest również mniejsza niż zanotowana przed rokiem.

Wskaźnik wygładzony z wahań krótkookresowych również ukazuje spadek, trudno jest jeszcze jednoznacznie stwierdzić, czy to jest trwała tendencja. Jednak w ostatnich kwartałach nastroje się ustabilizowały, a obecny spadek może oznaczać, że zbliżamy się do szczytu optymizmu konsumentów w trwającej od początku 2013 r. fazie wzrostowej - napisano w komentarzu do badania.