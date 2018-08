Alior Bank daje atrakcyjne oprocentowanie lokat

Przedsiębiorcom, którzy posiadają nadwyżki finansowe, Alior Bank proponuje atrakcyjne oprocentowanie na lokatach terminowych. Wystarczy mieć tysiąc złotych wolnych środków, by skorzystać z atrakcyjnej oferty.

Decydując się na lokatę 180-dniową, można zyskać w skali roku nawet 2,4 proc. Maksymalna kwota inwestycji w takim przypadku wynosi 300 tys. zł. Po okresie promocyjnym lokata odnowi się na półroczną lokatę standardową. Oprocentowanie takiej lokaty wynosi 0,75 proc.

Z kolei 2,25 proc. w skali roku można mieć na lokacie 90-dniowej – na taki czas można zamrozić maksymalnie 200 tys. zł. Po okresie promocji lokata odnowi się na 3-miesięczną lokatę standardową.

Ale to nie wszystko, co Alior przygotował dla przedsiębiorców. W ofercie znajduje się też Rachunek lokacyjny z wyższym oprocentowaniem. Jego standardowe oprocentowanie wynosi 1,3 proc. w skali roku dla kwot do 20 tys. zł i 0,7 proc. dla większych środków. Na wyższe oprocentowanie - aż 2 proc. do kwoty 20 tys. zł oraz 1,4 proc. od salda większego niż 20 tys. zł – mogą liczyć posiadacze iKonta Biznes i Rachunku 4x4 z Pakietem oszczędnym.

Promocyjne oprocentowanie obowiązuje przez 3 miesiące - od pierwszego roboczego dnia miesiąca następującego po otwarciu rachunku do ostatniego dnia kalendarzowego trzeciego miesiąca. Założenie lokaty i rachunku lokacyjnego powinno zostać poprzedzone otwarciem rachunku rozliczeniowego w Alior Banku.

Z Rachunku lokacyjnego mogą skorzystać przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach uproszczonej księgowości. Lokaty standardowe i negocjowane są skierowane do wszystkich firm. Szczegóły dotyczące produktów dostępne są w Regulaminie rachunków, Tabeli Oprocentowania oraz Tabelach Opłat i Prowizji.