PGE Energia Ciepła integruje swoje spółki

Dzięki dalszej konsolidacji z GK PGE osiągniemy m.in. optymalizację kosztów, co z kolei pozwoli zaoferować naszym klientom usługi na najwyższym poziomie, po akceptowalnej dla nich cenie - powiedział prezes PGE Energia Ciepła Wojciech Dąbrowski.

PGE Energia Ciepła podpisała tzw. porozumienie generalne określające zasady współpracy ze swoimi 9 spółkami zależnymi: elektrociepłowniami - PGE Toruń, Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja, Elektrociepłownią Zielona Góra, spółkami usługowymi: PGE Paliwa, PGE Ekoserwis, Zower, Torec, Utex-Serwis oraz spółką celową - PGE Gaz Toruń.

Podpisanie porozumienia ma na celu uspójnienie współpracy naszych spółek, wzmocnienie naszej pozycji w ramach linii ciepłowniczej w PGE, dalszej konsolidacji z grupą PGE, co ma na celu doprowadzenie do synergii, czyli optymalizacji kosztów działania. W konsekwencji powinno się to przełożyć na obniżenie naszych kosztów funkcjonowania i w efekcie dać klientom usługę na najwyższym poziomie w akceptowalnej dla nich cenie - powiedział PAP Dąbrowski.

Jak podkreślił, choć PGE EC jest spółką prawa handlowego, to maksymalizacja zysku nie jest dla niej celem samym w sobie.

Oczywiście, naszym zadaniem jest wypracowanie zysku, ale nie jest on naszym celem samym w sobie. Zakładamy działalność długofalowo, na wiele lat, chcemy być firmą pierwszego wyboru i chcemy, by nasi klienci mieli do nas zaufanie i byli spokojni, że nie będą zaskakiwani horrendalnymi podwyżkami - zapewnił prezes.

Dąbrowski dodał, że po połączeniu z sześcioma elektrociepłowniami GIEK - co ma nastąpić do 2 stycznia 2019 r. - PGE Energia Ciepła będzie miała 15-proc. udział w rynku ciepłownictwa, czyli ok. 3 mln odbiorców.

To będzie największa firma ciepłownicza w Polsce i jedna z największych w Europie - zaznaczył. Jak ocenił, jej roczny przychód będzie sięgał ok. 6 mld zł rocznie.

Dąbrowski podkreślił, że ciepło sieciowe jest najtańsze, najbardziej komfortowe, ale też najczystsze.

W naszych instalacjach mamy najwyższej klasy urządzenia odpylające i usuwające niebezpieczne związki m.in. siarki i azotu. Nasza działalność wpisuje się w program Czyste powietrze . Przyłączanie nowych klientów do sieci przeciwdziała niskiej emisji i to doskonały oręż w walce ze smogiem. Bardzo zależy nam na nowych przyłączeniach - zadeklarował.

Spółka PGE Energia Ciepła powstała po przejęciu w listopadzie 2017 r. elektrowni Rybnik i ośmiu elektrociepłowni należących wcześniej do francuskiej grupy EDF. Cena wyniosła 4,27 mld zł i była o blisko 250 mln niższa od wstępnie szacowanej. Dzięki tej transakcji, grupa PGE stała się największym wytwórcą ciepła w kraju. W połowie grudnia ub.r. Grupa PGE ogłosiła Strategię Ciepłownictwa, zakładającą m.in. wydzielenie linii biznesowej „Ciepłownictwo”, której liderem i integratorem jest PGE Energia Ciepła. Kolejnym krokiem konsolidującym było ogłoszenie w czerwcu br. planu oddziału PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK). Zgodnie z planem do PGE Energia Ciepła z PGE GiEK przejdzie sześć elektrociepłowni EC Gorzów Wielkopolski, EC Bydgoszcz, EC Kielce, EC Zgierz, EC Rzeszów i EC Lublin.

SzSz (PAP)