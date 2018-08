Rząd przyjął projekt budżetu

Rada Ministrów przyjęła wstępnie projekt ustawy budżetowej na rok 2019, zakładający m.in. wzrost PKB na poziomie 3,8% (w ujęciu realnym) w przyszłym roku wobec 3,9 proc. zakładanego w budżecie na ten rok oraz z deficytem budżetu państwa na kwotę nie większą niż: 28,5 mld zł.

W projekcie budżetu na 2019 r. zaplanowano:

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne: wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,8 proc.), średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,3 proc.), wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent (nominalnie o 6 proc.), wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 5,9 proc.), podano także.

Po stronie wydatkowej budżetu państwa zabezpieczono środki zarówno na kontynuację dotychczasowych, priorytetowych działań rządu, jak również na realizację nowych zadań. Zapewniono m.in. kontynuację finansowania programu „Rodzina 500 plus”, którego celem jest pomoc dla rodzin wychowujących dzieci, czytamy dalej.

Uwzględniono także m.in. skutki wynikające z:

Do działań tych należą m. in.:

Obok zmian mających wzmocnić dochody budżetu państwa, w 2019 r. planuje się rozwiązania dotyczące wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności, co stanowi realizację rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zakłada się:

W 2019 r., w stosunku do bieżącego roku, zostanie ponownie zwiększony udział gmin we wpływach z podatku PIT. Łączny udział samorządów we wpływach z PIT wzrośnie z 49,83% w 2018 r. do 49,93% w 2019 r. W przypadku podatku CIT udział samorządów pozostanie na poziomie z 2018 r. - czytamy dalej.