66 miesięcy ulgi w ZUS? Tak będzie

Rok 2018 śmiało można nazwać rokiem przełomowym dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają swoją przygodę z biznesem. Obecnie rozpoczynając prowadzenie własnej firmy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej możemy skorzystać z ulgi na start. Wprowadzona w kwietniu Konstytucja Biznesu to, jak się okazuje, jedynie przedsmak kolejnych zmian. Zobacz, jakie są dalsze opcje i jak krok po kroku cieszyć się aż 66 miesiącami ulgi w ZUS!

Ponad pięć lat ulgi w ZUS jako przedsiębiorca? To do niedawna marzenie wielu osób zaczynających przygodę z własnym biznesem. Rok 2018 przyniósł w tej kwestii sporo zmian. Dzięki Konstytucji Biznesu przez pół roku, korzystając z ulgi na start, nie musisz płacić składek ZUS. Potem zyskujesz, znaną już wszystkim pracującym na własny rachunek, preferencyjną składkę ZUS co umożliwia Ci 24 miesiące mniejszych opłat.

Jak każde rozwiązanie, ulga na start ma swoje minusy. Jeśli chcesz wypróbować jednak pomysł na biznes, zwyczajnie zaoszczędzisz sporo pieniędzy. Rozwój własnej firmy wymaga na początku solidnego nakładu finansowego, dlatego niemalże każda oszczędność jest na wagę złota.

Po trzydziestu miesiącach będzie raźniej?

Jeśli zdecydujesz się na półroczną firmę bez ZUS, a potem przejdziesz na preferencyjny ZUS, po trzydziestu miesiącach nadchodzi chwila prawdy. Kończy się bowiem okres ochronny i zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, przechodzisz na pełną składkę wynoszącą nieco ponad 1200 złotych. To spora suma, zwłaszcza dla mikro przedsiębiorców.

Jak się jednak okazuje, od przyszłego roku będzie łatwiej. Już w styczniu 2019 wchodzi bowiem Mały ZUS, będący kolejnym ułatwieniem dla przedsiębiorców. Ogólnie rzecz biorąc, mikro przedsiębiorstwa, które miesięcznie mają przychód maksymalnie do 5000 złotych, zapłacą za ZUS o wiele mniej, bo około 600 zł. Okres po upływie 30 miesięcy nie będzie więc tak znaczący dla firmowego budżetu.

Ulga polegająca na niższej składce ZUS ułatwi prowadzenie małej firmy. W kieszeni właściciela zostanie bowiem około 600 zł oszczędności, które do tej pory musi przeznaczyć na comiesięczną składkę.

Z projektu Mały ZUS będzie można korzystać przez 33 miesiące. To niemalże trzy lata, dające przedsiębiorcom szansę na rozkręcenie własnej firmy i przejście na wyższy pułap osiąganych zysków.

Reasumując, od stycznia 2019 roku na nowych przedsiębiorców czeka aż 66 miesięcy ulgi, jeśli chodzi o składkę ZUS. Ci, którzy dopiero założyli firmę korzystają obecnie z 30 miesięcy preferencyjnych składek . Osoby prowadzące działalność od dłuższego czasu, ale nie osiągające przychodu powyżej 5000 złotych, skorzystają już od stycznia.

Ewa Czech