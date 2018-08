Raiffeisen ma problem. Duży problem

Komisja Nadzoru Finansowego po wczorajszych obradach zdecydowała o wszczęciu czterech postępowań przeciwko Raiffeisen Bank Polska.

Jak wynika z informacji, sprawa dotyczy funduszy inwestycyjnych, a dokładnie pełnionej przez Raiffeisen Bank Polska roli depozytariusza funduszy inwestycyjnych.

KNF nie chciała zdradzić, o jakie fundusze chodzi, ale łatwo się domyśleć, że Raiffeisen będzie musiał zapłacić za sprawę funduszy WI Investments. Przypomnijmy, że pod koniec ubiegłego roku fundusze inwestujące m.in. w ziemię rolną praktycznie wstrzymały wypłaty pieniędzy na żądanie inwestorów. Redukcja wypłacanych kwot, wprowadzona przez fundusze, wynosiła od 98 do 99,8 proc., czyli na każde zainwestowane 100 zł inwestor otrzymywał od 2 zł do 20 groszy.

Okazało się, że fundusze zarządzane wtedy przez TFI Fincrae nie są w stanie doliczyć się pieniędzy. Nie wiadomo było, ile tak naprawę środków jest w funduszach a ile mogło zniknąć w kieszeni firm, które pośredniczyły w sprzedaży gruntów. Tymczasem w funduszach było, wg ostatnich dostępnych wycen, około 500 mln zł.

UJAWNIAMY! Prokuratura szuka setek milionów złotych. Jak mogło dojść do potężnej afery inwestycyjnej? Za niedostateczny nadzór TFI Fincrae zapłaciło praktycznie utratą prawa do zarządzania funduszami do tego dostało 5 mln zł kary. Ale w tej sprawie były i inne instytucje, podejrzane o niedopełnienie obowiązków, a wśród nich Raiffeisen Bank Polska, który pełnił funkcję banku depozytariusza i z tego powodu powinien dokładnie kontrolować politykę finansową funduszy.

Jak widać, dłużej trzeba było czekać na zakończenie działań w stosunku do Raiffeisen Bank Polska, ale teraz przyszedł czas i na tę instytucję.

Poczynione w ramach działań nadzorczych ustalenia pozwoliły na podjęcie przez Komisję Nadzoru Finansowego w okresie od 12 do 15 czerwca 2018 r. środków prawnych w postaci wszczęcia czterech postępowań administracyjnych w przedmiocie nałożenia na Raiffeisen Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie kar pieniężnych – czytamy w komunikacie KNF.

Jeśli przewinienia Raiffeisen Bank Polska były równie duże co TFI Fincrae, to mogą one kosztować bank kilka milionów złotych.

