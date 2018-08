CD Projekt ugięło się pod dyktatem politycznej poprawności

CD Projekt RED nie tworzy gier politycznie poprawnych jednak przy okazji targów Gamescom musiał ugiąć się na Twitterze pod presją politycznej poprawności.

W trakcie trwających właśnie targów Gamescom w Niemczech CD Projekt RED także jest obecne, wraz ze swoją grą „Cyberpunk 2077”. REDzi zaprezentowali już nowe zdjęcia z gry a także za zamkniętymi drzwiami pokazano elementy rozgrywki.

Jednocześnie firma czynnie ifnormowała o swoich działaniach na Twitterze i to tam padła ofiarą tropicieli łamania politycznej poprawności.

Poszło o tweet użytkownika Ryan (@rysteez), który zdjęcie przedstawiające pracowników CD Projekt RED skomentował słowami „I WANT MORE GUYS” (pisownia oryginalna - „CHCĘ WIĘCEJ FACETÓW”) odnosząc się do faktu, iż zdjęcie przedstawia tylko męskich pracowników. Na zachodzie, a szczególnie w USA od kilku lat trwa desperacka walka o tzw. dywersyfikację i reprezentację płciową, która zakłada „wyrównanie kwot” mężczyzn, kobiet oraz „innych płci” w firmach, wytworach kultury (w tym grach) i, jak widać, także na zdjęciach.

Nie trzeba było długo czekać na reakcję REDów. Oficjalny profil @CyberpunkGame odpowiedział cytując znany mem: „Did you just assume their gender?!” („Czy z góry zakładasz, że to mężczyźni?”).

Żartobliwa odpowiedź na tweet może wywołać kontrowersje, fot. screenshot/Twitter/archive / autor: fot. screenshot/Twitter/archive

Jak nietrudno przewidzieć politycznie poprawni twitterowicze po takiej reakcji nie zostawili na CD Projekt RED suchej nitki.

Wskazywano jakoby doszło do aktu „transfobii”. Wzywano nawet do zwolnienia szefa działu PR REDów.

Firma szybko zareagowała usuwając odpowiedź i umieszczając przeprosiny:

Sorry to all those offended by one of the responses sent out from our account earlier. Harming anyone was never our intention.

<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”pl”><p lang=”en” dir=”ltr”>Sorry to all those offended by one of the responses sent out from our account earlier. Harming anyone was never our intention.</p>— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) <a href=”

„Przepraszamy wszystkich, którzy poczuli się urażeni odpowiedzią wysłaną z naszego profilu. Nigdy naszym celem nie było krzywdzenie kogokolwiek”.

Nie jest to pierwszy raz, kiedy polska firma pada ofiarą strażników politycznej poprawności. Krótko po premierze „Wiedźmina 3” wytykano, iż w grze nie ma postaci arabskich ani ciemnoskórych. Kilka osób związanych z tworzeniem „Wiedźmina 3” odpierała zarzuty, wskazując, iż gra ma oddawać świat oparty na realiach średniowiecznej Europy, która nie była tak kosmopolityczna jak obecnie. W odpowiedzi na tę obronę atakujący CD Projekt RED podnieśli kwestię obecności w grze… kartofli. Warzywa, którego nie było w średniowiecznej Europie. Zabawnym finałem sprawy była jedna z poprawek, która, zdaniem graczy, usunęła sporo kartofli z gry, zastępując je innymi przedmiotami żywnościowymi.

Ofiarą podobnego ataku padło czeskie studio Warhorse, które tworzyło grę „Kingdom Come: Deliverence”, którego akcja rozgrywała się w XV wieku w Czechach. Studio Warhorse także musiało się tłumaczyć wyjaśniając, iż w średniowiecznych Czechach nie sposób było znaleźć imigrantów z Afryki czy Azji, nie wspominając o aktywnych muzułmanach. Nie przekonało to zwolenników politycznej poprawności, wskazujących, iż w Europie w owym okresie Islam był obecny - choćby w postaci Emiratu Kordoby.

