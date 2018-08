Niemcy idą na wojnę finansową z USA

Europa musi stworzyć system płatności niezależny od Stanów Zjednoczonych, jeśli chce ocalić porozumienie nuklearne z Iranem - napisał szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas w komentarzu opublikowanym w środowym wydaniu dziennika „Handelsblatt”.

Jego zdaniem USA i Europa płyną w przeciwnych kierunkach, a „nakładanie się wartości i interesów, które kształtowały nasze stosunki przez dwa pokolenia słabnie”.

Maas przyznaje, że „od zakończenia II wojny światowej partnerstwo z USA przyniosło Niemcom unikalną fazę pokoju i bezpieczeństwa”.

Patrzenie wstecz nie prowadzi do przyszłości - zastrzegł jednak i dodał, że najwyższy czas, byśmy ponownie ocenili nasze partnerstwo - nie po to, by zostawić je za nami, ale by go odnowić i chronić.