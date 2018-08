ZUS rezygnuje z dotacji budżetu państwa

Zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zdecydował o zablokowaniu kolejnych 3 mld zł dotacji z budżetu państwa do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. To zasługa bardzo wysokich wpływów składkowych - informuje ZUS w komunikacie

To już kolejna blokada dotacji budżetowej do FUS, o której zdecydował zarząd ZUS. W marcu Zakład zrezygnował z dotacji w wysokości 2,2 mld zł.

To sytuacja bez precedensu - powiedziała Gertruda Uścińska, prezes ZUS i dodała: - Nigdy w dotychczasowej, najnowszej historii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie zdecydowano się na tak wczesne zablokowanie tak dużej sumy dotacji do FUS, bo mówimy już o kwocie 5,2 mld zł.

Rezygnacja z 3 mld zł dotacji jest możliwa dzięki wysokim wpływom składkowym do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Od początku roku do FUS wpłynęło już 168,6 mld zł. Jest to kwota aż o 11,4 mld zł większa niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Niewątpliwie na sytuację finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wpływ ma bardzo dobra sytuacja gospodarcza: rosnące zatrudnienie i zarobki, ale także historyczna reforma wprowadzona przez ZUS, czyli projekt e-Składka – podsumowuje prof. Gertruda Uścińska.

Dzięki wprowadzeniu z początkiem stycznia 2018 r. indywidualnych numerów rachunków składkowych zdecydowanie usprawnił się pobór składek na ubezpieczenia społeczne. Wzrosła terminowość płatności a duża część przedsiębiorców zaczęła regulować zadłużenie z tytułu nieopłaconych składek.

W planach budżetowych na 2018 r. zapisana była dotacja do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 46,6 mld zł. Po zablokowaniu 5,2 mld zł, pozostała do wykorzystania na ten rok dotacja w wysokości 41,4 mld zł.