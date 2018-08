Energa testuje instalacje paneli fotowoltaicznych

Energa Wytwarzanie – spółka zależna Energi – rozpoczęła roczny pilotaż projektu instalacji paneli fotowoltaicznych na wodzie - na zbiorniku przy elektrowni wodnej w Łapinie, podała spółka. Grupa rozważa wprowadzenie tego rozwiązania - pierwszego w Polsce - na większą skalę, jeśli wyniki pilotażu będą satysfakcjonujące.

Testowana technologia w dziedzinie wytwarzania energii jest kolejnym dowodem na to, że ciągle pracujemy nad optymalizacją obiektów wytwórczych OZE. Jeżeli wyniki pilotażu będą satysfakcjonujące, wówczas przystąpimy do realizacji tego typu rozwiązania na większą skalę” – powiedziała p.o. prezesa Energi Alicja Barbara Klimiuk, cytowana w komunikacie.

Doświadczenia innych krajów wskazują, że przeniesienie paneli fotowoltaicznych na wodę pozwala istotnie zwiększyć wielkość wyprodukowanej energii elektrycznej. W związku z tym, iż warunki atmosferyczne w Polsce różnią się znacznie od krajów, w których to rozwiązanie zaczyna być popularne, Energa uważa za zasadne sprawdzenie, czy taki układ poprawi efektywność instalacji fotowoltaicznej w naszym klimacie.

Energa Wytwarzanie testuje instalację o mocy kilku kW. Testy będą trwać w zmieniających się warunkach pogodowych, przez dwanaście miesięcy.

Chcemy sprawdzić działanie instalacji we wszystkich porach roku – zwłaszcza zimą, kiedy pojawia się oblodzenie. Doświadczenia innych krajów wykazały zwiększoną o ponad 10 proc. wydajność energetyczną wynikającą z efektu chłodzącego wody oraz ograniczenia zabrudzeń. Co więcej, do zwiększonej wydajności paneli przyczynia się również odbicie promieni słonecznych od lustra wody. Ponadto pływające farmy fotowoltaiczne można także doposażyć w systemy nadążne. Dzięki nim panele ustawiają się w optymalnej pozycji w stosunku do Słońca. Może to zwiększyć poziom generowanej energii elektrycznej nawet o 20%” - powiedziała Katarzyna Serdeczna, kierownik projektu w Enerdze Wytwarzanie.