67 mld zł na remont szlaków kolejowych

Przystępujemy do ogromnej fazy remontów szlaków kolejowych, na co przeznaczyliśmy 67 mld zł. To jest kwota bez precedensu - mówił premier Mateusz Morawiecki w Dęblinie.

Jak stwierdził, rząd odbudowuje tory kolejowe „w wielkości do tej pory zupełnie nieznanej”.

Jak mówił Morawiecki, 25 lat temu mieliśmy ok. 25 tys. km torów kolejowych, 30 lat temu to było 30 tys. km, a dziś to jest 19 tys. km linii kolejowych.

Polska niestety w czasach III Rzeczpospolitej zwijała się. Zwijanie Polski można było obserwować na przykładzie szlaków kolejowych - stwierdził.

Odbudowa szlaków kolejowych zwiększy komfort życia, bezpieczeństwo i przyczyni się do rozwoju gospodarczego - dodał szef rządu. „A przez to uczynimy Polskę jedną” - dodał, zaznaczając, że chodzi o połączenie w wymiarze infrastrukturalnym.

PAP SzSz