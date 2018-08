Obwodnica Puław połączona z ekspresówką

Region Polski Wschodniej będzie jednym z kluczowych regionów, gdzie będą lokowane inwestycje infrastrukturalne - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki, podczas otwarcia nowo powstałego odcinka drogi ekspresowej S12 w Lubelskiem.

Nasz wielki program infrastrukturalny i rozwoju dróg, rozwoju dróg lokalnych i rozwoju dróg szybkiego ruchu - dróg ekspresowych S19, S17, S12, autostrad - pokazuje, że dla nas Polska Wschodnia jest jednym z kluczowych obszarów, w których będziemy inwestowali - powiedział premier.

autor: Miriam Róża Abbas

Premier podtrzymał wcześniejsze zapowiedzi, że do września zostanie utworzony fundusz na drogi lokalne, którego zapowiadana wcześniej wysokość ma wynieść 5 mld zł.

Postrzegamy inwestycje w infrastrukturę nie jako wydatek, czy zbędny wydatek, ale jako najlepszą inwestycję w komfort życia mieszkańców, lepsze warunki bezpieczeństwa, zdrowia i oczywiście również zwiększenie ruchu turystycznego, zwiększenie możliwości rozwoju gospodarczego - mówił Morawiecki.

Jak dodał, program budowy dróg, które łączą gminy i powiaty z dużymi arteriami komunikacyjnymi, drogami ekspresowymi, autostradami, jest formą „przywrócenia godności” tym terenom, które do tej pory były zaniedbane, a takie są także na Lubelszczyźnie.

Lubelszczyzna słynie z przepięknych zakątków przyrody. Chcemy, żeby jak najwięcej turystów, jak najwięcej przedsiębiorców zainteresowało się Lubelszczyzną. To, co robimy dzisiaj, to co zrobimy - mam nadzieję przy najlepszej współpracy z gospodarzami po wyborach samorządowych w małych ojczyznach - to ma szansę być przełomem dla Lubelszczyzny - powiedział Morawiecki.

Premier uczestniczył w otwarciu fragmentu drogi ekspresowej S12 w Lubelskiem. Odcinek ten łączy węzeł Kurów Zachód na obecnej drodze ekspresowej S-17 (Lublin-Warszawa) z mostem na Wiśle w Puławach, na obwodnicy tego miasta, która jest jednocześnie także fragmentem drogi S-12.

Nowa droga ma 11,8 km. W większości przebiega nowym śladem, na terenie gmin Puławy i Końskowola. Prace budowlane kosztowały ok. 233 mln zł, a wartość całego projektu wyniosła ok. 309 mln zł (roboty budowlane, opracowanie dokumentacji, odszkodowania za nieruchomości, prace archeologiczne, nadzór nad budową). Drogę wybudowało konsorcjum firm Energopol Szczecin i PRD Zwoleń.

Obecny na uroczystości minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wyraził przekonanie, że tę inwestycję zrealizowano we właściwej technologii i jakości. „To droga bezpieczna, komfortowa, przewidywalna w czasie przejazdu, bo takie muszą być w końcu polskie drogi, na pewno te główne szlaki” - oświadczył minister.

Jak dodał, planowana droga ekspresowa S12 ma być budowana od Łodzi i autostrady A1 do Dorohuska (Lubelskie) na wschodniej granicy państwa.

Na terenie Lubelszczyzny już dla 12-stki posiadamy decyzje środowiskowe, przygotowujemy koncepcje programową. Na terenie Mazowsza, od Wisły na zachód, przygotowujemy decyzje środowiskowe, które - po wykonaniu koncepcji programowej - będą podstawą do tego, aby tuż na początku następnej perspektywy uruchomić tę inwestycję - powiedział Adamczyk. Pracujemy dziś nad tym, aby droga ekspresowa nr 12 miała pełną dokumentację techniczną, pozwalającą ogłosić przetarg do 2021 r. na całym przebiegu, na Lubelszczyźnie jeszcze wcześniej. Oczywiście potrzebne będą środki finansowe - dodał minister.

Adamczyk odniósł się również do trasy Via Carpatia, czyli drogi ekspresowej S19 w Polsce, podkreślając, że jej budowa to efekt przede wszystkim decyzji rządu z czerwca 2017 r. o zwiększeniu limitu w funduszu dróg krajowych do 135 mld zł. Adamczyk wyraził nadzieję, że cały polski odcinek Via Carpatia będzie przejezdny w 2025 r. „To będzie to, czego oczekują mieszkańcy wschodnich regionów Polski i ci, którzy przejeżdżają tranzytem”.

Wreszcie nie będziemy mieli żadnych kompleksów, bo nasze drogi będą tak samo nowoczesne, jak drogi zachodniej i południowej Europy - mówił, podkreślając, że dziś wiele regionów Polski to wielki plac budowy.

Budowa nowej drogi S12 była współfinansowana ze środków unijnych w ramach większego projektu budowy drogi ekspresowej S17 na odcinku Garwolin - Kurów. Wartość tego projektu to ok. 2,2 mld zł, w tym prawie 1,2 mld zł ma stanowić dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Projekt ten obejmuje budowę łącznie 70,49 km dróg ekspresowych. Umowa dotyczy budowanych obecnie pięciu odcinków o łącznej długości 58,57 km na S17 Garwolin - Kurów oraz blisko 12 km drogi ekspresowej S12, która w środę została otwarta.

