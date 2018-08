Piwo ocali Pragę przed smogiem

Piwo ocali Czechy przed smogiem? Z takiego założenia wyszły władze Pragi, które zachęcają mieszkańców do picia piwa. Kampania kosztowała prawie milion koron.

Sens kampanii wydaje się jednak racjonalny - Praga od wielu lat ma problem ze smogiem, który jest efektem emisji spalin samochodowych. Według portalu iDnes.cz, prascy radni postanowili podjąć ze smogiem walkę.

Jak powiedział cytowany przez Polskie Radio Lukas Ersil, koordynator projektu:

Szukaliśmy takiego sposobu, który zwróciłby uwagę mieszkańców na problem zanieczyszczenia powietrza.

Mieszkańcy Pragi zachęcani są więc do picia piwa przez reklamy na billboardach. Chodzi o to by będąc pod wpływem alkoholu nie używali samochodów tylko korzystali z transportu publicznego.

Jeden z browarów zaangażowanych w akcję chce za sponsorować nawet specjalne lodówki do biur po to by pracownicy pili piwo już w pracy i wracali do domów transportem publicznym.

Choć kampania jest zabawna to problem smogu jest poważny. Praga jest oskarżana przez UE o wielokrotne łamanie limitów zanieczyszczenia powietrza. Sytuacja była tak dramatyczna, że w 2015 roku organizacje pozarządowe wspólnie z mieszkańcami wytoczyły miastu proces. Sąd miał zmusić władze do podjęcia kroków w walce o czyste powietrze.

Polskie Radio/ as/