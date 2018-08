9 mln euro dla Włoch na migrantów

Komisja Europejska poinformowała o przyznaniu Włochom 9 mln euro na wsparcie opieki zdrowotnej dla osób poszukujących azylu. Jednocześnie EUobserver ujawnił, że Rzym wydał co najmniej 200 tys. euro na zabezpieczenie przewiezienia migrantów do Hiszpanii.

Według wydawanej w Brukseli internetowej gazety Włochy wydały co najmniej 200 tys. euro z funduszy UE na eskortowanie łodzi ratunkowej Aquarius do Walencji w Hiszpanii po odmowie wydania pozwolenia na wysadzenie ponad 600 migrantów we własnych portach w czerwcu.

Komisja Europejska, pytana o sprawę, oświadczyła w środę, że - tak jak w każdym przypadku - będzie analizować kwestie wydawania funduszy przez władze w Rzymie po zakończeniu okresu finansowania.

Mamy standardowe procedury, poprzez które oceniamy prawo do wykorzystania funduszy w ramach zgłoszonych nam działań na koniec okresu finansowania - powiedziała na konferencji prasowej w Brukseli rzeczniczka KE Thove Ernst.

W czerwcu tego roku odmowa ze strony Włoch i Malty wpuszczenia Aquariusa do ich portów wywołała międzynarodowy kryzys i zmusiła załogę tego statku płynącego wówczas z 630 imigrantami na pokładzie do szukania dla nich schronienia w Walencji.

Działacze organizacji humanitarnych oskarżali później rządy o prowadzenie kampanii mających na celu sparaliżowanie ich działań przez blokowanie niezależnych misji ratowniczych, jak to się wydarzyło ze statkiem Aquarius.

Do tej pory Komisja Europejska zmobilizowała ponad 200 milionów w ramach pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych dla Włoch. Najnowszym przykładem tego działania jest 9 mln euro, które mają pomóc w poprawie dostępu do opieki zdrowotnej w centrach dla uchodźców. Z informacji przekazanych w środę przez KE wynika, że z pomocy może skorzystać ponad 42 tys. osób, szczególnie kobiet i dzieci.

Włochy są pod szczególną presją w ciągu ostatnich lat. Komisja nie będzie cofać się przed wspieraniem włoskich wysiłków, jeśli chodzi o zarządzanie migracją i dawanie schronienia tym, którzy go potrzebują - oświadczył unijny komisarz ds. migracji i spraw wewnętrznych Dimitris Awramopulos.

Poza funduszami nadzwyczajnymi Włochy otrzymały też 653 mln euro w ramach Fundusz Azylu, Migracji i Integracji. Najnowszą odsłoną kryzysu związanego z przybywającymi do Włoch migrantami jest sprawa statku Straży Przybrzeżnej Diciotti ze 177 uratowanymi osobami na pokładzie. Komisja Europejska już kilka dni temu zaczęła kontaktować się na prośbę Rzymu z państwami członkowskimi, by te przyjęły migrantów, jednak do tej pory nie udało się wypracować rozwiązania, które pozwoliłby zejść im na ląd gdzieś w UE.

