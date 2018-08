Obwodnica Radomia prawie gotowa

Prawdopodobnie jeszcze w październiku zostanie oddana do użytku zachodnia obwodnica Radomia, przebiegająca w ciągu drogi ekspresowej nr 7 - poinformował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Koszt robót budowlanych to 729,4 mln zł.

Zachodnia obwodnica Radomia to blisko 25-kilometrowy odcinek od Jedlińska w woj. mazowieckim do Jędrzejowa w woj. świętokrzyskim.

Mamy nadzieję, że w październiku pojedziemy nową wybudowaną obwodnicą Radomia - powiedział dziennikarzom minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, który w środę wizytował ten odcinek trasy S7. Termin październikowy jest możliwy. Wszystko zależy teraz od tego, jak będą przebiegały procedury odbiorowe - zastrzegł minister.

Zdaniem dyrektora kontraktu Andrzeja Kuty z firmy Dragados, jest szansa na to, by na przełomie października i listopada droga została oddana do ruchu publicznego.

W tej chwili mamy jeszcze do wykonania 10 proc. ekranów akustycznych. Do położenia zostały ostatnie warstwy bitumiczne na czterech odcinkach, na co potrzebujemy cztery dni - powiedział Kuta. Dodał, że z początkiem października wykonawca zamierza złożyć do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wniosek o pozwolenie na użytkowanie nowej drogi, co jest niezbędne do jej otwarcia dla ruchu publicznego.

Minister infrastruktury zauważył, że krajowa „siódemka” jest bardzo ważnym elementem w układzie komunikacyjnym centralnej Polski.

Trasa nr 7 jest drugą pod względem niechlubnych statystyk wypadkowości i liczby ofiar wypadków drogowych. Oddanie do użytku tego i kolejnych jej odcinków zmieni tę sytuację” - podkreślił szef resortu infrastruktury. Zaznaczył, że w najbliższych latach zmodernizowane mają być inne fragmenty „siódemki”, m.in. 29-km odcinek trasy S7 od węzła Lotnisko w Warszawie do obwodnicy Grójca, tzw. Puławskiej Bis. Można postawić tezę, że na przełomie lat 2021/2022 (ze względu na prace tunelowe na odcinku +zakopianki+) pojedziemy - począwszy od Rabki do Warszawy - bezkolizyjną, nowoczesną i bezpieczną drogą S7 - powiedział Adamczyk.

Dzięki nowej obwodnicy Radomia ominąć to miasto będą mogli podróżujący ekspresową siódemką z Warszawy do Krakowa. W Radomiu w godzinach szczytu ruch tranzytowy nakłada się na ruch lokalny. Szczególnie przed światłami tworzą się korki, a np. w piątkowe popołudnie przejazd przez Radom może zająć nawet godzinę. Obwodnica Radomia zapewni płynny przejazd między Warszawą, Kielcami i Krakowem.

Prace przy budowie zachodniej obwodnicy Radomia zaczęły się w sierpniu 2015 r. W ramach inwestycji wybudowano blisko 25-kilometrowy odcinek nowej trasy z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach, a także cztery węzły drogowe, 21 wiaduktów, cztery mosty i dwie kładki dla pieszych. Równolegle wzdłuż trasy powstały drogi dojazdowe.

Wjazd na obwodnicę będzie możliwy w czterech miejscach, na węzłach: Radom Północ (w Jedlance), Radom Zachód (w Mleczkowie), Wolanów i Radom Południe (w Młodocinie). Koszt inwestycji to 729,4 mln zł. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze pieniędzy unijnych, z programu „Infrastruktura i Środowisko”. Wykonawcą robót jest hiszpańska firma Dragados. SzSz(PAP)