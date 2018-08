Firmy wiedzą co to faktoring

Blisko 70 proc. przedsiębiorstw z sektora MŚP wie, co to jest faktoring - wynika z badania firmy NFG. Co piąty przedsiębiorca, który kojarzy usługę, najczęściej definiuje ją jako zewnętrzny sposób finansowania działalności (20,6 proc.) lub alternatywę dla kredytu bankowego (16,6 proc.).

Z badania firmy NFG przeprowadzonego wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wynika, że ok. 30 proc. badanych nie kojarzy faktoringu.

Faktoring to wykup wierzytelności przedsiębiorstw, należnych im od kontrahentów z tytułu dostaw i usług, ułatwiający np. zachowanie płynności finansowej. To także świadczenie dodatkowych usług, takich jak inkaso należności, monitoring płatności, prowadzenie rozliczeń.

„12 proc. respondentów uważa, że jest to rozwiązanie tylko dla dużych firm i prawie tyle samo (11,6 proc.)- że faktoring jest drogi” - poinformowano w komunikacie przytaczając wyniki z badania.

8,2 proc. badanych ocenia faktoring, jako inaczej windykacja, 5,8 proc. uważa to, jako skomplikowane rozwiązanie, 4,4 proc. z nich sądzi, że faktoring podnosi ryzyko pogorszenia relacji z kontrahentem. Z kolei 2,4 proc. badanych stwierdza, że faktoring pomaga w zachowaniu płynności finansowej, a 0,6 proc., że stanowi szybki dostęp do pieniądza.

„Faktoring umożliwia wymianę faktur na gotówkę. Dla przedsiębiorców, którzy realizują sprzedaż usług z odroczonym terminem płatności i dla których każde opóźnienie w płatnościach stanowi zagrożenie. Wtedy faktoring może być jedyną deską ratunku. Co więcej, przy faktoringu online, pieniądze dostępne są łatwo, szybko i bez zbędnych formalności. Większość naszych klientów otrzymuje środki na konto już w piętnaście minut. Firmy, które obawiają się pogorszenia relacji z kontrahentem, mogą wybrać faktoring cichy. W tej usłudze kontrahent nigdy nie dowiaduje się o tym, że firma korzysta z jakiegokolwiek wsparcia finansowego” - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes NFG SA Dariusz Szkaradek.

Jak czytamy w komunikacie, faktoring nie jest synonimem pożyczki ani kredytu, lecz skuteczną alternatywą dla takiego rozwiązania. „Uwalnia pieniądze zamrożone w nieopłaconych jeszcze fakturach, a nie zmusza do zaciągania zobowiązań. Tę zaletę dostrzega 16,6 proc. przedsiębiorców” - dodano.

Jak napisano, z problemem nieterminowych płatności boryka się ponad 80 proc. firm z sektora MŚP.

„Niedawny +Audyt windykacyjny+, jaki przeprowadziliśmy wśród firm z sektora MŚP, potwierdził, że ponad 81 proc. z nich otrzymuje należności z faktur po dacie ich zapadalności. Płatności przeterminowane mogą stanowić nawet 11-50 proc. wystawianych faktur. A pamiętajmy, że dla mikroprzedsiębiorstwa, w którym średnia wartość faktury wynosi 4600 zł, utratę płynności finansowej może spowodować już jedna niezapłacona faktura” - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso Jakub Kostecki.

NFG to instytucja finansowa, która specjalizuje się w świadczeniu usług dla mikro- i małych przedsiębiorstw m.in. w zakresie faktoringu.

Jak poinformowano, badanie przeprowadzono na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie losowo-kwotowej wśród 500 aktywnych firm zatrudniających 1-9 (mikro), 10-49 (małe) i 50-249 osób (średnie) w proporcjach oddających strukturę krajowego rynku firm segmentu MŚP.

PAP/ as/