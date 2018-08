Są w budżecie środki na emerytury matczyne

W budżecie na 2019 r. mamy zapewnione finansowanie programów społecznych takich jak „Rodzina 500 plus” czy „Dobry start”. Mamy też zabezpieczone środki na emerytury matczyne - powiedziała w czwartek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Rada Ministrów przyjęła we wtorek wstępny projekt budżetu na 2019 rok; założono wzrost PKB o 3,8 proc., inflację na poziomie 2,3 proc., deficyt budżetowy nie większy niż 28,5 mld zł i deficyt sektora finansów publicznych na poziomie 1,8 proc. PKB. W komunikacie przesłanym przez Ministerstwo Finansów szefowa resortu Teresa Czerwińska informowała, że budżet na 2019 r. zapewnia finansowanie społecznych i rozwojowych programów rządu.

Minister Rafalska w radiowej Jedynce oceniła, że jest to budżet prospołeczny i budżet solidaryzmu społecznego. „Ja mogę być spokojna o realizację projektów, programów społecznych, one są zabezpieczone. Część z nich ma charakter obowiązkowy, obligatoryjny, a więc zobowiązuje do sfinansowania, pełnego zabezpieczenia tych wydatków. Mówię tu o programie +Rodzina 500 plus+, czy kolejny rok pojawienia się programu wyprawki szkolnej +Dobry start+, ale też mamy zabezpieczone środki na zapowiadane emerytury matczyne. One są dziś ujęte w rezerwie” - mówiła. Dodała, że koszt tej ustawy to ok. 915 mln zł.

Mówiła także, że w nowym okresie zasiłkowym zostaną podwyższone niektóre świadczenia, np. specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek pielęgnacyjny.

W audycji przypomniano doniesienia medialne na temat dodatkowych świadczeń dla seniorów.

Rafalska zapewniła, że rząd pamięta również o tych emerytach, którzy mają najniższe świadczenia. „Doskonale wiemy, że emeryci, szczególnie o najniższych emeryturach, to jest ta grupa, która jest jedyną, która też pozostaje w kręgu zagrożonych ubóstwem” - mówiła. „Cały czas pracujemy. Myślę, że w 2019 r. będziemy mieli zdecydowanie lepszą propozycję dla emerytów, ale jaką, to jeszcze nie pora o tym mówić” - dodała.

