Dług w stosunku do PKB będzie malał

W 2019 r. dług sektora instytucji rządowych i samorządowych zostanie zredukowany o 1,7 pkt. proc. - zapowiedziała minister finansów Teresa Czerwińska. Dodała, że Polska ma bardzo niski dług, jak na średnie standardy Unii Europejskiej.

Jeśli chodzi o dług sektora instytucji rządowych i samorządowych, to ten dług wyniósł 50,6 proc. w roku 2017. I 1,7 pkt. proc. schodzimy z długiem w roku 2019. A zatem mamy bardzo niski dług, jak na standardy średnie, jeśli chodzi o Unię Europejską - powiedziała w radiowych Sygnałach Dnia Czerwińska.

GUS w kwietniu podał, że dług sektora rządowego i samorządowego w 2017 roku wyniósł 50,6 proc. PKB vs 54,2 proc. PKB w 2016 roku.

Jeśli chodzi o redukcję deficytu, mówiąc o wielkościach deficytu, to ten deficyt to jest najniższy deficyt od 2009 r. My stopniowo redukujemy deficyt, stopniowo z jego wielkości schodzimy, właśnie korzystając z dobrej koniunktury, dokonując konsolidacji fiskalnej - powiedziała.