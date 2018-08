Wzrosła ilość udzielonych kredytów hipotecznych

Banki udzieliły łącznie 19,5 tys. kredytów mieszkaniowych na łączną wartość 4,93 mld zł w lipcu 2018 r. Stanowi to wzrost o 12,7 proc. w ujęciu liczbowym i wzrost o 23,6 proc. w ujęciu wartościowym w porównaniu do lipca 2017 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

W pierwszych siedmiu miesiącach 2018 r. banki udzieliły łącznie 136,5 tys. kredytów mieszkaniowych na kwotę 32,84 mld zł. Oznacza to, że w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r. banki udzieliły o 8,5% więcej kredytów mieszkaniowych i na kwotę o 17,7 proc. wyższą.

Lipiec 2018 r. jest już kolejnym bardzo dobrym miesiącem dla kredytów mieszkaniowych zarówno pod względem liczby, jak i wartości udzielanych kredytów. Na rynku kredytów mieszkaniowych nadal panuje więc dobra koniunktura, która przy jej kontynuacji w drugim półroczu powinna pozwolić na osiągnięcie w skali roku sprzedaży na poziomie powyżej 50 mld zł. Za minione siedem miesięcy wartość udzielonych kredytów wynosi 32,84 mld zł. Wartość sprzedaży kredytów mieszkaniowych nadal jest, i w mojej opinii nadal będzie, napędzana m.in. wzrostem cen mieszkań. Obecnie średnia cena mieszkania w Warszawie to 9,2 tys. zł za m2, czyli na poziomie 2008 r. Dwucyfrowa dynamika wzrostu kredytów mieszkaniowych w ujęciu wartościowym (23,6 proc.) po części wynika również ze struktury udzielanych kredytów mieszkaniowych. Prawie 60 proc. wartości udzielonych w okresie styczeń - lipiec 2018 r. kredytów mieszkaniowych przypada na kredyty powyżej 250 tys. zł - powiedział dyrektor Departamentu Business Intelligence Biura Informacji Kredytowej Sławomir Grzybek, cytowany w komunikacie.

Ponadto dynamika udzielanych kredytów mieszkaniowych w poszczególnych przedziałach kwotowych jest zróżnicowana, w dwóch przedziałach kwotowych do 100 tys. zł oraz 100-150 tys. dynamika siedmiu pierwszych miesięcy 2018 w relacji do siedmiu miesięcy 2017 w ujęciu liczbowym jest ujemna, odpowiednio (-17,5 proc.) oraz (-5,1 proc.). Również w ujęciu wartościowym dynamika jest ujemna odpowiednio (-15,9 proc.) oraz (-4,7 proc). Najwyższa dynamika zarówno wolumenu jak i wartości dotyczy kredytów z przedział > 350 tys. aż (36,2 proc.) liczbowo i (34,4 proc.) - wartościowo, w porównaniu do siedmiu pierwszych miesięcy 2017 r., podano również.

W wyniku zmniejszenia liczby transakcji na pierwotnym rynku nieruchomości mniej osób będzie wnioskowało o kredyt mieszkaniowy. Jednak część osób, które z uwagi na ograniczenie podaży na rynku pierwotnym będzie poszukiwać mieszkań na rynku wtórnym, zwiększy liczbę udzielanych kredytów mieszkaniowych. Ponieważ obie te przeciwstawne tendencje będą się częściowo kompensować, z przewagą tendencji pozytywnej, uważam, że w całym 2018 r. liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych nie powinna być wyższa niż 10 proc. w porównaniu z 2017 r. - dodał Grzybek. Miesięczny odczyt Indeksu Jakości portfela kredytów mieszkaniowych w lipcu 2018 r. wyniósł jedynie (0,82 proc.), co potwierdza wieloletnią już obserwację dotyczącą niskiego ryzyka kredytowego związanego z tymi kredytami. W ostatnich 12 miesiącach jakość portfela jeszcze się poprawiła o czym świadczy spadek Indeksu Jakości portfela kredytów mieszkaniowych o (-0,12 proc.) - podsumował dyrektor Departamentu Business Intelligence BIK.

(ISBnews)SzSz