Abramowicz chce litewskiego obywatelstwa

Jak informuje litewski portal 15min.lt, powołując się na rosyjską prasę,oligarcha Roman Abramowicz zamierza ubiegać się o litewskie obywatelstwo.

Jak czytamy na litewskim portalu 15min.lt, rosyjskie media spekulują, że chociaż oficjalna wizyta R. Abramowicza na Litwie jest wynikiem spotkania z lokalną społecznością żydowską, to miliarder planuje nabyć obywatelstwo litewskie, co daje mu możliwość swobodnego przemieszczania się po całej Unii Europejskiej (UE).

Dalej portal przytacza historię rodziny Abramowiczów. Jego dziadkowie Eržvilke i babcia Tauba Berkover - Jurbarkas urodzili się w okręgu Tauragė na Litwie.

W 1941 Rząd sowiecki wypędził na Syberię wielu litewskich Żydów, w tym Abramowicza. Rodzina pozostała w Rosji, a sam Abramowicz urodził się w Saratowie- informuje litewski portal.

Na Litwie odbył się rodzinny zjazd Jurbarkasów. Spotkanie rodzinne było szczególnie chronione przed dziennikarzami - organizatorzy i uczestnicy musieli podpisywać umowy o zachowaniu poufności, prosili, aby nie robić zdjęć ludzkich twarzy, aby się chronić.

Według portalu 15min.lt, zgodnie z art. 9 ustawy o obywatelstwie Republiki Litewskiej „osoby, które do 1940 r., 15 czerwca posiadanie obywatelstwa Republiki Litewskiej i ich potomków (dzieci, wnuki, prominentni obywatele), którzy nie uzyskali obywatelstwa Republiki Litewskiej, mają prawo do przywrócenia obywatelstwa Republiki Litewskiej „. W konsekwencji, teoretycznie Abramowicz ma prawo do nabycia obywatelstwa litewskiego. Zgodnie z prawem, osoby te mogą przywrócić obywatelstwo Republiki Litewskiej w przypadku, gdy nie ma obywateli innego państwa.

Pod koniec maja Abramowicz zyskał obywatelstwo izraelskie i stał się najbogatszym człowiekiem w kraju. W wielu przypadkach obywatele izraelscy mają możliwość pozostania w Wielkiej Brytanii bez wizy przez okres do sześciu miesięcy, jeżeli ich wizyta ma na celu turystykę, biznes lub studia. Ponadto obywatele Izraela mogą podróżować do wielu innych krajów świata bez wiz.