Orange przyspiesza: światłowód do 1 Gb/s

Orange Polska wprowadził do oferty łącze internetowe o prędkości sięgającej 1 Gb/s. Najszybsze łącze operatora będzie dostępne dla ponad 1,7 mln gospodarstw domowych zlokalizowanych w 76 gminach, w których Urząd Komunikacji Elektronicznej uwolnił lokalne rynki internetu szerokopasmowego.

Według badań „Polska jest MOBI”, 79 proc. Polaków korzysta w domu z własnej sieci WiFi. W większości domów jednocześnie w internecie surfuje kilku użytkowników, na kilku urządzeniach. To oznacza, że potrzebujemy coraz bardziej pojemnego łącza. Dostęp do internetu z prędkością sięgającą 1 Gb/s pozwoli sprawnie i komfortowo korzystać z sieci całej rodzinie: równocześnie słuchać muzyki w streamingu, grać online, pracować zdalnie.

Wprowadzenie ultra szybkiego internetu do oferty to efekt programu intensywnych inwestycji, jakie Orange prowadzi od trzech lat. Obecnie w zasięgu sieci światłowodowej Orange Polska znajduje się ponad 3 mln gospodarstw domowych w całej Polsce. Tylko w pierwszej połowie tego roku sieć światłowodowa Orange dotarła do blisko pół miliona domów i mieszkań.

Operator na rozbudowę tej technologii planuje w tym roku wydać do 800 mln zł, a w latach 2016-2020 - ponad 4 mld zł. Inwestycje prowadzone są w całym kraju, zarówno w dużych miastach, jak Warszawa czy Wrocław, jak i mniejszych miejscowościach, np. w Turku czy Iławie. Celem Orange jest objęcie zasięgiem światłowodu 5 mln domów mieszkań i biur do 2020 roku.