Budżet: prospołeczny i zdyscyplinowany

Przyjęty przez rząd wstępny projekt budżetu na 2019 rok jest prospołeczny, rozważny, zdyscyplinowany i odpowiedzialny; zabezpiecza wszystkie istotne rządowe programy społeczne - oceniła w piątek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

„Na ostatnim posiedzeniu Rady Ministrów we wtorek został przyjęty projekt budżetu i skierowany do konsultacji, do Rady Dialogu, do partnerów społecznych, do organizacji pracodawców i reprezentatywnych związków zawodowych. Z punktu widzenia ministra rodziny, jest to budżet zabezpieczający wszystkie istotne rządowe programy społeczne; jest absolutnie prospołeczny” - powiedziała szefowa MRPiPS na antenie PR24.

Minister dodała, że oceniając cały budżet można stwierdzić, iż jest „niezwykle rozważny, bez jakichś szaleństw”. Wskazała, że niektórzy sądzili, że „będzie to jakiś budżet wyborczy i będą nadzwyczajne wydatki”, a budżet jest „zdyscyplinowany i odpowiedzialny”.

„Totalna opozycja grzmi dzisiaj o podwyżkach sfery budżetowej; to sytuacja, w której wilki ubierają się w skórę owieczki i udają niewiniątka. Przez osiem lat mrożone były wynagrodzenia sfery budżetowej, a więc była zamrożona kwota bazowa. Wynagrodzenia trochę rosły, m.in. przez podnoszenie mnożników i takie ręczne sterowanie, co ten system mocno rozchwiało i powoduje, że on jest trudny do uregulowania” - powiedziała.

Rafalska zaznaczyła, że wzrost wynagrodzeń w latach 2016-2017 był istotny, na poziomie 6 i więcej procent. „Budżet na 2019 r. uwzględnia również wzrosty w sferze budżetowej, na ten cel została przeznaczona kwota 2 mld 400 mln zł” - dodała. „Oprócz odmrożenia kwoty bazowej i przeznaczenie kwoty 2 mld 400 mln zł mamy przewidziane również np. podwyżki dla nauczycieli, wynikające z odrębnych ustaw i na ten cel zabezpieczono niemałą kwotę” - wskazała.

Rada Ministrów przyjęła we wtorek wstępny projekt budżetu na 2019 rok; założono wzrost PKB o 3,8 proc., deficyt budżetowy nie większy niż 28,5 mld zł i deficyt sektora finansów publicznych na poziomie 1,8 proc. PKB. W projekcie założono, że dynamika PKB wyniesie 3,8 proc., a średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) - 2,3 proc. Według projektu, dochody budżetu państwa mają wynieść 386,9 mld zł, a wydatki 415,4 mld zł. Deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) jest zaplanowany na poziomie 1,8 proc. PKB. Deficyt budżetowy ma wynieść 28,5 mld zł. Przewidziano wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent nominalnie o 6 proc. Spożycie prywatne - w ujęciu nominalnym - ma zaś wzrosnąć o 5,9 proc.

PAP/ as/