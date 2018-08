Jaki: Metro aż na Białołękę

Kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy Patryk Jaki zadeklarował, że metro zostanie poprowadzone na Białołękę, a stacja powstanie u zbiegu ulic Światowida i Myśliborskiej. Podkreślił, że mieszkańcy Białołęki muszą mieć możliwość szybkiego dojazdu do centrum miasta i innych dzielnic.

Jaki powiedział podczas piątkowego spotkania z dziennikarzami, że budowa dwu nowych linii metra w stolicy jest możliwa. Według niego będzie to rocznie kosztowało 1,5 mld zł, przy cenie 330-350 mln zł za kilometr linii. W ocenie Jakiego te koszty można obniżyć.

Podkreślił, że linia na Białołękę powstanie, mimo, że obecne władze miasta twierdzą, że jest to niepotrzebne i nieopłacalne. Mówił, że szybko rozwijająca się Białołęka wymaga takiego połączenia z centrum, żeby mieszkańcy mieli szybki dojazd do centrum i innych dzielnic miasta.

„Tu powstanie stacja metra. Chcę to powiedzieć Ratuszowi i Platformie Obywatelskiej - nie mówcie, że się nie da” - powiedział Jaki na konferencji zorganizowanej na skrzyżowaniu ulic Światowida i Myśliborskiej. Według niego Białołęka jest wykluczana komunikacyjnie, a zasługuje, żeby mieć transport na odpowiednim poziomie. „I dlatego tu potrzebna jest stacja metra” - dodał. „My to zrealizujemy. Dość tych zapowiedzi” - stwierdził Jaki.

Według niego budowa metra na peryferyjne dzielnice ma pierwszorzędne znaczenie dla budowania jedności Warszawy.

Jaki powiedział, że w 2006 roku PO obiecywała, że zacznie budowę linii metra również na Białołękę, ale potem zmieniła zdanie. Przytoczył wypowiedzi przedstawicieli obecnych władz Warszawy o nierealności budowy metra do takich dzielnic, jak Białołęka.

Zapewnił, że od razu po tym, gdy zostanie prezydentem miasta przystąpi do planowania i projektowania trzeciej i czwartej linii metra.

Jaki przywołał też swą czwartkową wizytę stolicy Bułgarii, gdzie według niego buduje się metro trzy razy szybciej, niż w Warszawie pod rządami PO, mimo, że Sofia jest mniejsza i dysponuje pięć razy mniejszym budżetem. Jak mówił, od 2006 do 2020 r. Sofia wybuduje 35 km metra, w tym czasie ludzie z PO wybudowali 10 km metra.

„Musimy to zmienić - to najlepszy przykład, jak nieudolne są władze Warszawy. Jeśli udało się w stolicy Bułgarii, to nie mówcie, że nie da się w stolicy Polski. Tak jak ludzie z PO zapewniali, że nie da się z 500 plus, tak mówią, że nie da się z trzecią i czwarta linią metra. A ja udowodnię, że da się” - powiedział Jaki.

