500 plus bez zmian kryteriów dochodowych

Nie wprowadzamy dodatkowego kryterium dochodowego w programie „Rodzina 500 plus” - zapewniła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Rodzina 500 plus” to program o charakterze powszechnym, bez kryterium dochodowego od drugiego dziecka - podkreśliła szefowa MRPiPS.

Minister odniosła się do doniesień medialnych ws. ewentualnych zmian w programie. Sprawa ma związek z wywiadem minister dla radiowej Jedynki. Zwróciła uwagę wtedy, że pomysłów na zmianę programu „500 plus” jest wiele.

Ja przypominam i chłodzę gorące trochę głowy, że to jest dopiero trzeci rok obowiązywania programu. Przyjdzie taki moment, w którym trzeba będzie się zastanowić nad tym, czy kryterium dochodowe będzie polegało zmianie, świadczenie weryfikacji, bo mamy też inflację. Ale trzeba to robić po głębokim przemyśleniu i dzielić się tym wtedy, gdy jest wstępna akceptacja do tych wszystkich różnych pomysłów - powiedziała.