Wielki sukces studia Blizzard

W zeszłym tygodniu miała miejsce premiera Battle for Azeroth. Odzew graczy był tak liczny, że firma Blizzard Entertainment może dziś ogłosić, że w pierwszym pełnym dniu sprzedaży od premiery, która miała miejsce 14 sierpnia, dodatek Battle for Azeroth do gry World of Warcraft sprzedał się na całym świecie w ponad 3,4 mln egzemplarzy.

Tym samym ustanowiono nowy rekord pierwszego dnia sprzedaży w całej historii serii, a Battle for Azeroth stał się jedną z najszybciej sprzedających się gier PC wszech czasów.

„Battle for Azeroth to definiujący rozdział w historii konfliktu Hordy i Przymierza, który stanowi oś całej sagi Warcraft. Byliśmy bardzo podekscytowani tym, jak rekordowo licznie gracze ciągnęli pod sztandary swoich frakcji, by rozpocząć kampanię wojenną. Nie muszę chyba dodawać, że sami również ruszyliśmy do świata Azeroth” – powiedział Mike Morhaime, prezes i współzałożyciel Blizzard Entertainment. „Ale dzień premiery to dopiero początek tej wojny. W nadchodzących tygodniach w World of Warcraft pojawi się jeszcze więcej epickiej treści i nie możemy się już doczekać, aż gracze na własne oczy zobaczą pełną historię, która rozwinie się na przestrzeni całego dodatku”.

W nadchodzących tygodniach gracze będą mogli ruszyć na pierwszy Front Wojenny w Battle for Azeroth – do Burzogrodu, gdzie czeka ich rozgrywka dla 20 graczy o kontrolę nad kluczową ze strategicznego punktu widzenia twierdzą na Wyżynach Aratorskich. Ten dodatek ma drastycznie zmienić dotychczasowe doświadczenie odbiorców obcujących z grą od lat.

Z kolei 4 września otworzą się wrota pierwszego rajdu w Battle for Azeroth – Uldiru. To starożytna placówka badawcza tytanów, w której rozpanoszyły się straszliwe nieudane eksperymenty Przedwiecznych Bogów.

Również 4 września rozpocznie się pierwszy sezon PvP w nowym dodatku oraz pierwszy sezon podziemi Mythic Keystone. W podziemiach Mythic Keystone na graczy czeka niepowtarzalny, „sezonowy” afiks potworów – „Infested” – który wprowadzi nowe wyzwania uzależnione od zainfekowanych stworów zamieszkujących nowy rajd – Uldir.

