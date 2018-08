Stefczyk.info cenzurowany przez Facebooka

Czy to kolejny przykład cenzury Facebooka? Jak informuje jego redaktor naczelny, portal Stefczyk.info Facebook ograniczył zasięgi popularnej strony informacyjnej do zera. Powód? Stefczyk.info uznano za „clickbait”.

Portal Stefczyk.info jest serwisem informacyjnym dzielącym się najciekawszymi wiadomościami z Polski i ze świata. Strona na Facebooku śledzona przez ponad 18 tys użytkowników opisuje sprawy dotyczące życia codziennego, kultury, historii czy ciekawych wydarzeń gospodarczych i prowadzona jest przez profesjonalny zespół dziennikarzy. Od lat treści na stronie cieszą się sporą popularnością, teraz jednak portal społecznościowy Facebook postanowił drastycznie obniżyć możliwości docierania redakcji do jej czytelników.

Jak informuje redaktor naczelny portalu, Artur Ceyrowski, przedstawiając print screen z zasięgami:

Tak wyglądają zasięgi na liczącym 18-tysięcy użytkowników FP „Stefczyk.info”. Według FB, zasięgi na FP zostały zniwelowane do zera z powodu… „clickbaitów”.

„Clickbait” to określenie sytuacji w której dany portal operuje krzykliwym tytułem tylko po to by przyciągnąć odbiorcę do artykułu treścią odstającego od nagłówku. W przypadku Stefczyk.info akurat o takiej sytuacji nie może być mowy.

Nie przekonuje to Facebooka - Stefczyk.info to clickbait i obsługa popularnego portalu społecznościowego zdania nie zmieni.

Rozżalenia nie kryje redaktor naczelny Stefczyk.info:

Mamy, kolejny raz, do czynienia próbą cenzurowania mediów konserwatywnych, pozycjonujących się po tzw. „prawej stronie”. Nihil novi sub sole, powiecie. Otóż dotychczas problem dotykał głównie FP prowadzonych przez osoby nie reprezentujące formalnej i zarejestrowanej redakcji. Teraz FB idzie o krok dalej i cenzuruje legalnie działającego wydawcę, któremu odmawia prawa do publikacji treści. Nie dlatego, że ten opublikował treści sprzeczne z regulaminem, szerzące nienawiść czy nawołujące do przemocy. Powodem blokady informacji jest uznanie, iż serwis publikuje treści oznaczone - arbitralnie - jako „clickbait”.

Redaktor naczelny wystosował apel do Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Cyfryzacji z prośbą by resorty te podjęły działania wobec dostawców usług działających na terytorium Polski. Chodzi o przestrzeganie polskiego prawa, które wyraźnie zakazuje stronniczego podchodzenia do stron informacyjnych i cenzury.

Treści portalu Stefczyk.info można śledzić na stronie: https://www.stefczyk.info/

