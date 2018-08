Prywatne firmy sfinansują Putina

Doradca prezydenta Rosji Władimira Putina Andriej Biełousow na spotkaniu w piątek z przedstawicielami biznesu wyjaśniał upublicznioną niedawno inicjatywę, która miałaby prowadzić do finansowania przez wielkie firmy kosztów tzw. dekretów majowych Putina.

Biełousow, doradca szefa państwa do spraw gospodarczych, zapewniał, że władze nie mają zamiaru zabierać dochodów tym firmom. Jak poinformował po spotkaniu, porozumiano się, iż wielki biznes będzie zwiększać inwestycje w projekty o znaczeniu socjalnym. Projekty te wybierze w ciągu najbliższego 1-1,5 miesiąca specjalna grupa robocza złożona z przedsiębiorców i wicepremierów. W jej skład wejdzie m.in. wicepremier i minister finansów Rosji Anton Siłuanow.

Doradca Putina ocenił, że konieczne są inwestycje w infrastrukturę, ekologię, cyfryzację i wdrażanie technologii. „Pytanie, jak zapewnić finansowanie tych kierunków. Nie jest słuszne, by czynić to poprzez podnoszenie podatków, jeśli firmy same są gotowe inwestować w projekty” - powiedział Biełousow. Ocenił, że maksymalna wysokość inwestycji to 500 mld rubli (ok. 7,4 mld USD), ale „jeśli znalezione zostaną dzięki tym firmom środki w wysokości 200-300 mld rubli (ok. 2,9 mld USD-4,4 mld USD), to już będzie dobrze”.

„Nie ma mowy o żadnym wpychaniu biznesu do projektów” - zapewnił Biełousow.

Na początku sierpnia media poinformowały o liście Biełousowa do Putina z propozycją, by poprzez podwyższenie obciążeń podatkowych uzyskać na rzecz państwa od kilkunastu firm ponad 500 mld rubli. Chodziło o dodatkowe dochody tych firm uzyskane dzięki zmianom koniunktury na rynkach i osłabieniu rubla. Doradca Putina wymienił 14 firm z sektora metalurgicznego i chemicznego, od których - jak ocenił - można byłoby uzyskać te nadwyżki. Dziennik „RBK” podał, że Putin zaakceptował tę inicjatywę. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow nie potwierdził tych doniesień.

Ogłoszone po marcowych wyborach prezydenckich w Rosji, na początku kolejnej kadencji Putina, „dekrety majowe” to zestaw celów na najbliższe lata w polityce gospodarczej i społecznej. Dzięki zwiększeniu nakładów na infrastrukturę, ochronę zdrowia i edukację planowane jest zmniejszenie w Rosji poziomu ubóstwa i wydłużenie średniej długości życia obywateli. Koszt owych szeroko zakrojonych działań ekonomiści szacowali na 8 bln rubli (ok. 125 mld USD). Część tych środków rząd zamierza uzyskać dzięki podniesieniu podatku VAT z 18 proc. do 20 proc.

PAP/ as/