Bilbordowa riposta PiS na atak PO

Na konferencji prasowej, która odbyła się w Warszawie w sobotę rano europoseł PiS Tomasz Poręba, szef kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości ujawnił: „PiS odebrał złodziejom miliony i oddał je dzieciom” - taki tekst znajdzie się na plakatach PiS.

Szef sztabu wyborczego PiS zaprezentował nowy billboard, będący odpowiedzą na negatywną kampanię Platformy Obywatelskiej, która zarzuca PiS zachłanność i obojętność na problemy społeczne. .

PO mówi tylko PiS, PiS, PiS. My mówimy co innego;. Gdy rządzimy, mamy odwagę odebrać pieniądze złodziejom i przekazać je na transfery społeczne, polskim rodzinom, polskim dzieciom — zaznaczył Poręba.

Pomimo tego, że ostrzegano, że się nie da, że nie będzie pieniędzy na te transfery socjalne, to przez to, że pokazaliśmy skuteczność, że odebraliśmy pieniądze złodziejom, mamy do zaprezentowania konkretne liczby — zaznaczył.